Az Európai Bizottság egy olyan javaslatot fog most küldeni az Európai Tanácsnak, amelyben azt kéri, hogy Magyarország esetében pénzügyi szankciót még ne alkalmazzanak, de jelöljenek ki egy új hiánycsökkentési pályát, vagyis egy korrekciós útvonalat, amelyen keresztül teljesíthetők azok az elvárások, amelyeket az Európai Unió összes tagállamának be kell tartania ahhoz, hogy a költségvetése fenntartható maradjon – mondta Szabó Dániel, a Portfolio európai uniós ügyekért felelős elemzője az InfoRádióban.

Az alap „ökölszabály” az, hogy a költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, és az államadósság nem haladhatja meg a bruttó nemzeti össztermék 60 százlaékát. Azonban annyiban módosult már a rendszer és van benne rugalmasság, hogy az Európai Bizottság minden tagállammal megállapodik egy olyan mutatóról, ami azt mutatja meg, hogy az előző évhez képest mennyivel növelheti a nettó kiadási szintjét. Ez ugye eltérhet a GDP-arányos 3 százalékos hiányszinttől – magyarázta.

A legfontosabb az a szemlélet, hogy tartósan csökkenő pályára kell állítani a hiányt, és miután ez megtörtént, a 3 százalékos deficitszintet kellene tartania minden tagállamnak.

Viszont annyi rugalmasság még ezen túl is van a rendszerben, hogy az Európát érő külső sokkhatások miatt, így például mondjuk az energiaválság, a fokozott védelmi kiadások, és ezeknek egyre nagyobb növelése miatt a Bizottság javasolta a tagállamoknak, hogy aktiválják a „menekülési záradéknak” nevezett mechanizmust, ami plusz mozgásteret ad arra, hogy bizonyos specifikus kiadásokra, így például mondjuk a védelmi kiadások esetében a honvédelmi ráfordításokra többet költhessen az ország. És itt az a többlet, amit egy meghatározott referenciaévhez képest elkölt a tagállam, ahhoz képest GDP-arányosan többet költhet ebben az időszakban, és az nem fog beleszámítani a túlzottdeficit-eljárásnál figyelt mutatókba – folytatta.

Az Európai Bizottság szerint a magyar kormány nem teljesítette megfelelően a költségvetési hiány csökkentésére vállalt kötelezettségeit. Viszont a Tisza-kormány magát az egész túlzottdeficit-eljárást és az idei költségvetést is az Orbán-kormánytól örökölte. A még a Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium készített büdzsében az idei évre 3,7 százalékos hiányt írtak elő. Ehhez képest ugye tudjuk, hogy Kármán András pénzügyminiszter már a nyáron jelezte, hogy a 2026-os büdzsében, ha nem változtatnak azon, amit még Nagy Mártonéktól megkaptak, akkor az év végén 8,3–8,5 százalék lett volna a hiány. Az idei büdzsét már módosították Kármán Andrásék 7,3 százalékra. Egyébként az Európai Bizottság ennél még optimistább is, és úgy látja, hogy akár hatossal is kezdődhet a 2026. december 31-én rögzített GDP-arányos hiányszint. És azt az Európai Bizottság üdvözlendőnek tartja, hogy a jövő évi költségvetés 4,9 százlaékos GDP-arányos hiányra van megtervezve, még ha ők egyébként ennél egy kicsit pesszimistábbak is, és úgy számolnak, hogy 5,1-5,2 százalék lehet a deficit. Azonban ahhoz, hogy a túlzottdeficit-eljárásban ne jöjjenek pénzügyi szankciók, alapvetően

meg kell határozni egy olyan fenntartható, többéves pályát, ezt középtávú fiskális strukturális tervnek hívja a brüsszeli zsargon, tehát egy ilyet el kell készítenie a kormánynak,

ami hitelesen bemutatja, hogy a következő három évben nemcsak hogy hogyan fog csökkenni Magyarországon a költségvetési hiány és az államadósság, hanem azt is, hogy utána egy olyan költségvetési struktúra alakuljon ki, ami tartósan fenntartható, tehát a 3 év utáni időszakban is garantálható az, hogy ettől a 3 százalékos szinttől ne legyen jelentős eltérés.

Erre egyedi elbírálást alkalmazhat az Európai Bizottság, amit egyébként a Tanácsban a pénzügyminiszterek és gazdasági miniszterek tanácsa is felülírhat, tehát még most sem teljesen biztos az, hogy Magyarország szankciók nélkül megússza, de a szokásjog az, és nem is nagyon tudunk erre ellenpéldát mondani az elmúlt 25 évből, hogy magában a Tanácsban bírálták volna felül a Bizottság javaslatát. Ha ez nem történik meg, akkor ilyen szigorú időbeli korlát nincsen.

Az Európai Bizottság olyan fenntartható költségvetési intézkedéseket akar látni, amelyek növelik a bevételt, valamint csökkenthetik a kiadásokat,

és első körben mindig azt javasolják, hogy azokat a kiadásokat fogja vissza az állam, amelyeket egyébként a most tervezett 2027-es költségvetésnél is látunk, mint a túlárazott szerződések visszafogása, a nem létszükségletű állami kiadások csökkentése.

Ha Magyarország nem állít elő ilyen fenntartható pályára vonatkozó tervet, akkor széles skálán mozoghat az alkalmazott szankciók köre, és csak nagyon szélsőséges esetben képzelhető el az uniós pénzek valamiféle befagyasztása. Valószínűbb, hogy egyes költségelemeknél levonással büntetnék az adott tagállamot, ami azt jelenti, hogy az utalásból bizonyos tételeket visszatartanak, nem teljesítik egészen addig, amíg nem látnak megfelelő intézkedéseket arra, hogy a költségvetést elkezdjék rendbe rakni tényleg úgy, hogy az egy fenntartható, hosszú távon is fenntartható büdzsé legyen – mondta Szabó Dániel, a Portfolio európai uniós ügyekért felelős elemzője az InfoRádióban..

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.