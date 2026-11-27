Az MTI megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság péntek reggel közölte: az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik bűntetőeljárás. Azt írták, hogy a baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

A 24.hu pénteken azt írta, hogy három térfigyelő kamera is rögzítette a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetet. A videók segíthetnek a nyomozás során rekonstruálni a történteket, „de minden jel szerint néhány másodpercen múlt a tragédia”. A lap szerint a felvételeken az látszódik, hogy már a mozgó járműről kezdhette meg a leszállást az egyetemista lány.

A 24.hu megismerte a videón látottakról készült MÁV-jelentést. Azt írta, hogy a dokumentum szerint a vonatról egy utas szállt le Mezőkövesden, ő a buszállomás irányába sétált el; 18-19 másodperccel később az ajtók bezáródtak. A videó alapján, miután a jegyvizsgálók már nem láttak le- és felszálló utasokat, megadták az indításjelzést a forgalmi szolgálattevőnek, majd visszaszálltak a vonatra.

A felvételeken ezután az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut.

A lap szerint a felvételeken az is látszik, hogy az utasok észrevették a történteket, de mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt, és felhívta a mozdonyvezetőt, a vonat már 100 kilométer per órás sebességre gyorsult.

A Mávinform kedden először azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Később azonban több sajtóorgánum is azt derítette ki, hogy egy lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren át vonszolta magával a fiatalt. Az Origónak a lány édesanyja azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája. A lábai menthetetlenül roncsolódtak, ezért amputálni kellett őket, lányán szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre. A vonatbaleset baleset körülményeit több hatóság vizsgálja.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki videóüzenetében együttérzéséről biztosította a családot, és megköszönte az országos segítséget, különösen az irányított véradáson való részvételt. A MÁV-csoport ötmillió forint gyorssegélyt biztosít a családnak.

A Fidesz-frakció csütörtökön bejelentette, hogy kezdeményezi Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén.