Csatári Ernő (Tisza Párt) azt írta: véget vetettek a Balaton-parti közösségi terület kerítéssel való elzárásának. A politikus több képet is posztolt a péntek reggeli akcióról, ezeken az látható, ahogy a kerítést flexszel elvágják és elmozdítják a helyéről.

Kitért arra, hogy a munkát „biztonsági őrökkel és rendőrségi bejelentéssel próbálták megakadályozni". Azt hangoztatta, ez tizenhat évig működött, most már nem fog, ő ott lesz és kiáll a Balatonért; egyúttal köszönetet mondott az akció résztvevőinek.

Megjegyezte, újra látta az emberek szemében az örömöt, ugyanis „negyven éve nem léphetett ember erre a sétányra az utcáról".

Csatári Ernő a kerítés elbontását azzal a tavaly alkotott kormányrendelettel indokolta, amely a bejegyzése szerint több fontos szabályt határoz meg a Balaton vízparti területeinek használatáról. Mint írta, ezek közé tartozik, hogy legalább öt méter széles közösségi használatú területet kell biztosítani ott, ahol a vízparti terv parti sétányt jelöl, valamint kerítés és kapu nem létesíthető a közvetlenül a vízparton vezetett parti sétány és a tómeder között. Közölte, az önkormányzat élt a jogszabályok biztosította lehetőséggel, és a felszólítást követően a lakossággal összefogva elbontották a kerítést.

A kerítésbontásban részt vett Lengyel Róbert (Becsülettel Siófokért Egyesület, BSE), Siófok polgármestere is. A településvezető a Facebook-oldalán azt írta: a város képviselő-testülete csütörtökön egyhangú döntést hozott a szállodasori lezárt partszakasz keleti felén lévő, nem szállodai tulajdonú kerítés eltávolításáról, és ő azért ment a helyszínre, hogy gondoskodjon a döntés végrehajtásáról.

Közölte, hogy a szállodáknál szolgálatot teljesítő biztonsági őrök bontási engedélyt kértek tőle. Miután tájékoztatta őket a „tényállásról", megkezdődött a munka, amelynek eredményeként a rács a parttól számított öt méter szélességben „ledőlt", de további két kerítést is találtak önkormányzati területen, azokról is hamarosan „intézkednek" – fűzte hozzá.

Lengyel Róbert beszámolt arról, hogy valaki „rájuk hívta a rendőrséget". A rendőrök minden jelenlévőt – beleértve az újságírókat is – eljárás alá vontak, ő pedig a szükséges információkat és dokumentációt átadta a helyszíni parancsnoknak – írta a politikus.

A polgármester csütörtökön arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a szállodasoron álló és a partszakasz lezárásában érintett négy hotel tulajdonosait a 2025-ös kormányrendeletre hivatkozva levélben szólította fel az általuk lekerített, szolgalmi joggal terhelt, de forgalomképtelen, közterületi, városi tulajdonban lévő Balaton-parti szakasz felszabadítására. Ennek a Balaton Hotel tulajdonosa eleget tett, a többiek vitatják, hogy a városnak, „ha úgy tetszik, a köznek, ott jogai lennének" – fogalmazott.

Lengyel Róbert hangsúlyozta, az önkormányzat minden jogi eszközt megragad, hogy „helyre tegye a dolgokat", és ahol esetleg a saját kerítését kell eltávolítania, ott azt meg fogja tenni.

A Turizmus.com a témában a napokban megjelent cikkében azt írta, a négy szálloda előtti területet már évtizedekkel ezelőtt elkerítették, noha a parti sáv önkormányzati tulajdonban maradt.

A helyzetet 2005-ben a város és a szállodák akkori közös tulajdonosa ingatlancseréről szóló szerződésben rendezte, a társaság szolgalmi jogot szerzett a parti terület használatára, és a meglévő kerítéseket is fenntarthatta.

A szállodák később új tulajdonosokhoz kerültek, de mivel a szolgalmi jog továbbra is szerepelt az ingatlan-nyilvántartásban, a siófoki képviselő-testület úgy döntött, bírósághoz fordul annak törlése érdekében. A város 2025-ben elveszítette a pert, és az ítélet ellen nem fellebbezett.

A lap megkeresésére az önkormányzat úgy értékelte, hogy a bíróság azért utasította el a korábbi keresetet, mert nem volt bizonyítható a jelenlegi szállodatulajdonosok rosszhiszeműsége. Az ingatlanokat ugyanis már a bejegyzett szolgalmi joggal együtt szerezték meg, és joggal bízhattak a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataiban.

A városvezetés ugyanakkor úgy véli, továbbra is jogszabálysértő állapot áll fenn, mivel a parti sétány már a szolgalmi jog alapításakor is forgalomképtelen önkormányzati vagyonnak minősült, amelyet nem lehetett volna ilyen joggal megterhelni.