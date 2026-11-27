Azt írták, hogy a BKK megrendelésére az ArrivaBus által üzemeltetett modern járműveken utasbarát az utastér és fejlett utastájékoztató rendszerek működnek, a gépjárművezetők munkáját pedig korszerű vezetéstámogató és közlekedésbiztonsági technológiákkal segítik.

A buszokon a többi között holttérfigyelő és közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer, valamint a vezető figyelmét ellenőrző úgynevezett éberségfigyelő működik majd – tették hozzá.

Kiemelték, hogy a flottabővítésnek köszönhetően a jövő év végére a budapesti autóbuszjárműpark majdnem 90 százaléka legalább EURO 5-ös vagy annál is korszerűbb hajtásrendszerrel lesz felszerelve.

Az új buszoknak köszönhetően évente mintegy 8 ezer tonnával is csökkenhet a kibocsátott káros anyagok mennyisége – áll a közleményben.