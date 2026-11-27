Szakmailag nehezen érthetőnek és sajnálatosnak tartja az eljárást Rázsi Botond Miklós megbízott elnök, ahogy a Nemzeti Pedagógus Kar megszüntetésére irányuló döntést előkészítették, mert a karral nem egyeztettek erről, másrészt pedig meg is van döbbenve, hiszen úgy gondolja, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar egy olyan fontos szakmai köztestület, amelyre szükség van, szerinte ezt éveken át bizonyították érdekvédő munkával, transzparens működéssel és a források szabályos felhasználásával.

Állítása szerint ők folyamatosan keresték a kapcsolatot a szaktárcával, leveleket is írtak, és amikor a minisztérium kérésére szakmai és pénzügyi beszámolót írtak, azt sem méltatta válaszra a kormányzat, csak annyit jelzett, idén már nem tudnak rendelkezésre állni.

„Tehát folyamatosan falakba ütközünk. Személyesen is beszéltem a miniszter asszonnyal egy egri konferencián, ahol szintén azt jelezte, hogy most ezzel nem tudnak foglalkozni, illetve hogy

a karral kapcsolatban nem igazán számolnak a jövőben.

Ennyire direkten nem mondta ki akkor, hogy a kart megkívánják szüntetni, de a történtek fényében akár azt úgy is lehetett volna akkor érteni” – fogalmazott Rázsi Botond Miklós.

Úgy érzi, ez az egyetlen olyan szakmai köztestület, ami az állami szférában dolgozó pedagógusokat teljes mértékben képviselni tudja.

„Vannak különböző mozgalmak, egyesületek, szakszervezet, amely bizonyos szegmensét képviseli a pedagógus társadalomnak. Rájuk ugyanúgy szükség van. Tehát mi nem mondjuk azt, hogy mi vagyunk az egyetlen letéteményese a pedagógusok képviseletének, mindenkinek feladata van. Amiért a kar létrejött másfél évtizede, az az, hogy egy szakmai széleskörű képviseletet biztosítson a pedagógusoknak a döntéshozók felé. Ezt veszíti a pedagógustársadalom, az oktatási kormányzat pedig egy háttérszervezettel lesz szegényebb.”

A köztestület megszüntetéséről szóló törvényjavaslat nyilvánosságra kerülésével egy időben

öt pedagógusszervezet támogatásával petíció is indult a Nemzeti Pedagógus Kar felszámolásáért.

Erről az a véleménye, hogy a pedagóguskarról valóban azt hallják kívülről, hogy az előző kormány által felülről létrehozott és irányított testület, amelyet rátukmáltak a pedagógusokra illegitim, szükségtelen szervezetként. De szerinte nem mindig az a munka a hasznos, ami látványos, a szervezetek pedig nincsenek minden információ birtokában, beleragadtak egy korábbi képbe.

Ami még szerinte valószínűleg zavarja a pedagógusoknak egy részét, az szerinte kötelező tagság.

„Ezt is tisztáznunk kellene. Automatikus tagságról van szó. Itt senkinek a fejéhez nem tartanak a kar vagy a minisztérium részéről fegyvert, hogy márpedig neked részt kell venni a kar munkájában. Egy pedagógus számára ez lehetőség. Nincs tagdíj. Nézzünk szakmai köztestületeket országszerte! Orvosi kamara, építészkamara... automatikus és kötelező tagság van ezeknél, és adott esetben kemény tagdíjat kell fizetni” – mutatott rá.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy másfél milliárd forintjába került eddig az államnak a kar működtetése, de ez 15 év költsége volt; „lehet, hogy valakinek sok ez az összeg, de minden forintról fillérre el tudunk számolni, és minden a pedagógustársadalomnak a javát szolgálta az elmúlt időszakban” – hangsúlyozta.

Hogy van-e még esély arra, hogy a tárca megváltoztassa a döntést, arról azt mondta, szeretné azt gondolni, hogy ez nem csupán formalitás.

Benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot a megszüntetésről A kormány benyújtotta az oktatás megújítását és fejlesztését szolgáló törvénymódosítási javaslatcsomagot kedden az Országgyűlésnek – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán. A javaslatcsomag nagyobb önállóságot biztosít az oktatási intézményeknek, több beleszólási lehetőséget teremt a szülőknek és a diákoknak, és korszerűbbé, rugalmasabbá teszi az oktatási rendszert. A tárca közleményében kiemelte: a törvénymódosítás egyszerűbbé teszi a tankötelezettség megkezdésének halasztását, az ingyenes tankönyvellátás megőrzése mellett jelentősen bővül a pedagógusok tankönyvválasztási lehetősége, lehetővé válik az érettségi követelmények gyorsabb felülvizsgálata, átalakul a Klebelsberg Központ feladatköre, és 2027. január 1-jével megszűnik a kötelező tagságon alapuló Nemzeti Pedagógus Kar.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.