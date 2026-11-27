Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta: Karácsony Gergely mindig azzal érvelt, hogy üres a főváros kasszája és csődközeli állapot van, ennek ellenére most a kormány kérésére mégis sikerül spórolnia 20 milliárd forintot Budapest működésén a főpolgármesternek. Az ellenzéki politikus ezzel a Fővárosi Közfejlesztési Tanács októberi ülésén meghozott döntésére utalt:

„Önök ott Vitézy Dávid miniszter úrral nagy egyetértésben bejelentették a »békét«, ám a Tisza-kormányzat a támogatásért cserébe rádiktálta a főváros, hogy jövőre faragja oda a 20 milliárd forintot a működéséből. Azt ígérik viszont, hogy ez nem érintheti a közszolgáltatásokat, ami önök szerint teljesíthető is. De elnézést, éppen ezzel leplezték le saját magukat. Ha a közszolgáltatások mellett is ki lehet venni a rendszerből évi 20 milliárdot, akkor eddig is megvolt az a pénz. Ön egyszerűen nem a budapestiekre, és nem az akadozó közszolgáltatásokra költötte ezt az összeget, amire egyébként évek óta hiába kértünk több forrást” – jegyezte meg Szepesfalvy Anna.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője az elbocsátásokról is kritikusan beszélt: „Ami pedig tényleg a legalja, hogy most, amikor a Tisza-kormányzat elrendelte a megszigorítást, ön még most sem a felesleges pénzszórásokat számolja fel. Ehelyett idén 65 hivatalnoknak és családjaiknak ön egy elköszönéssel és egy hideg, rideg kirúgással kíván boldog karácsonyt. Emberek, akik akár évtizedek óta ezt a várost szolgálják, akik a háttérben működtetik Budapestet, most az ünnepek előtt kerülnek utcára, bizonytalanságba taszítva a családjaikat. A napi politikai túlélés érdekében ön, Karácsony Gergely képes bárkit és bármit feláldozni” – fogalmazott.

Karácsony Gergely szerint minden kritika ellenére évek óta a 2027-es az első költségvetés, ami javítani fog a főváros helyzetén. A főpolgármester felidézte: az elmúlt hét évben, amióta ő vezeti Budapestet, és amióta számos más településen is nem fideszes polgármestert választottak az emberek, minden évben kedvezőtlenül alakult az önkormányzatok, különösen a főváros költségvetési helyzete. Mint mondta, hét év után most először készült olyan büdzsé, amely javíthatja az önkormányzatok pénzügyi pozícióját, és Budapest helyzetét is kedvezőbbé teheti. Hozzátette, hogy egy demokratikus társadalomhoz tartozik, hogy vitatkoznak a költségvetés különböző pontjain. Ennek ellenére úgy látja, a pohár inkább félig tele van, mint félig üres.

Kollár Kinga, a közgyűlés tiszás tagja szerint az előző, fideszes kormányzat is megtehette volna, hogy biztosítja azt a 20 milliárd forint pluszbevételt a fővárosnak, amiről most a vita zajlik. „Önök annyira, de annyira hiteltelenek ebben a vitában, de tényleg, ennek az évnek az áprilisában 3382 milliárd forint volt az államháztartási hiány, 9 százaléka a GDP-nek. Vessük már össze azzal a 20 milliárddal, amiről beszélünk, amit egyébként biztos vagyok benne, hogy a kormányzat nagyon szívesen odaadott volna Budapestnek. Miért nem tudta? Azért, mert ők kiürítették a kasszát, és előre is kiürítették a kasszát. Hagyják abba! Annyira szégyenteljes, amit itt művelnek” – fogalmazott.

Böröcz László, a Fidesz képviselője kiemelte: a jelenlegi előrejelzések szerint 13 fővárosi kerület egészen biztos, hogy a következő évben rosszabb költségvetési helyzetben lesz, mint amilyenben 2026-ban volt.

A cikk alapjául szolgáló összállítást Barkoczi Bence készítette.