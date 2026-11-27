Az élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken közölte: kezdeményezte a gazdasági és energetikai miniszternél, hogy kezdjenek egyeztetést a palagáz kutatásával és kitermelésével kapcsolatos hazai gyakorlat felülvizsgálatáról.

A miniszter bejegyzése szerint a palagáz kitermelés annak technológiai sajátosságai miatt több területen is komoly kockázatokat hordoz: jelentős vízigénye mellett elszennyezheti a felszín alatti vizeket, légszennyezést, sőt akár kisebb földrengéseket is okozhat.

„Úgy gondolom, hogy ezeket a veszélyeket figyelembe kell venni, és azonnal cselekedni kell. Az energetikai, gazdasági és környezetvédelmi szempontok összehangolása közös felelősségünk. Ezért azzal a kezdeményezéssel fordultam Kapitány István miniszter úrhoz, hogy kezdjünk egyeztetést a palagáz kutatásával és kitermelésével kapcsolatos hazai gyakorlat felülvizsgálatáról" – írta Gajdos László, aki ezzel együtt azt is javasolta, hogy amíg nem kapnak megfelelő környezetvédelmi garanciákat, addig vezessenek be országos moratóriumot a palagáz kutatására és kitermelésére.

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) közleményben üdvözölte Gajdos László bejelentését. Emlékeztetett arra, hogy a szövetség évek óta foglalkozik a nem-hagyományos szénhidrogének (gyűjtőnéven: palagázok) feltárásának és kitermelésének veszélyeivel. 2025 őszén létrehozta a közel 60 civil szervezetet tömörítő Stop palagáz! civil kezdeményezést, amelynek keretében fellépnek az országos palagáz-moratórium érdekében. Ezen a héten ismét levélben fordultak a kormányzathoz az ügyben.