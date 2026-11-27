A klub pénteken honlapján jelentette be döntését, illetve azt, hogy hamarosan tájékoztatást adnak az új trénerről.

A svéd válogatottat is irányító Apelgren 2024 július 1-jén vette át a szegedi együttest, amelyet összesen 117 mérkőzésen irányított: 69 alkalommal a magyar bajnokságban, 6 alkalommal a Magyar Kupában és 42 alkalommal a Bajnokok Ligájában. A mostani szezonban a Bajnokok Ligájában már az első csoportkör után búcsúzott, így átkerült az Európa Ligába. A csapat az NB I-ben az élen áll, négy ponttal megelőzve a One Veszprémet, mely ugyanakkor három mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A klub az Apelgren menesztése előtt megjelent közleményben arról írt, hogy az eddigieknél szerényebb anyagi feltételek között, de továbbra is komoly célokért küzd majd.

Amint a szegediek fogalmaztak, a magyar sport finanszírozási feltételei megváltoznak, amihez alkalmazkodniuk kell. Mint írják, a felelős gazdálkodás fenntartása és a hosszú távú stabilitás megőrzése érdekében a klub a következő időszakban a korábbiaknál szűkebb pénzügyi keretek között tervezi a működését: „Ez bizonyos területeken nehéz döntéseket is szükségessé tesz, de továbbra is elkötelezettek vagyunk klubunk versenyképességének megőrzése mellett."