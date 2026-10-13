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Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke a német parlamenti alsóház, a Bundestag ülésén, amelyen a törvényhozók várhatóan kancellárrá választják Friedrich Merzet, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőjét Berlinben 2025. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Az AfD Trump nyomdokain indulna el az oroszok felé

Infostart / MTI

Németországnak is szüksége van egy gázolaj-megállapodásra az Egyesült Államok Oroszországgal kötött egyezségének mintájára – jelentette ki kedden Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali ellenzéki párt társelnöke kedden Berlinben.

„Mi is dízelolaj-megállapodást akarunk a németeknek, hazánk, Németország számára. Ehhez tárgyalóasztalhoz kell ülnünk” – mondta újságíróknak.

Hangsúlyozta, hogy meglátása szerint Donald Trump amerikai elnök „nagyon gyakorlatiasan, helyes úton halad” az Egyesült Államokkal. „Kiszállt mindenből, dízelüzleteket köt a fogyasztói, az amerikai fogyasztók számára, miközben mi itt hoppon maradunk” – hangoztatta.

Az AfD társelnöke azt is kijelentette, hogy szerinte Németország Ukrajna-politikája megbukott.

Trump pénteken telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd bejelentette: Oroszország „haladéktalanul” több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később további egymillió tonna gázolaj értékesítését vállalta. A Fehér Házban, újságírók előtt pedig bírálta Zelenszkijt, amiért orosz olajipari létesítményeket támad. Ukrajnára utalva azt mondta: „azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni” a háború lezárásáról.

Az amerikai–orosz egyezséget az EU és Ukrajna is helytelenítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Az AfD Trump nyomdokain indulna el az oroszok felé

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