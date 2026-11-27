Junior Prima díjban részesült Bán Balázs énekművész; Bencze Máté szaxofonművész; Orbay Lilla dzsesszénekes, zeneszerző; Paládi Máté zongoraművész; Péch Lóránt zeneszerző, dzsessz-zongoraművész; Pintér Anna Enikő fuvolaművész; Szabolcsi Bence „Fészek" gitáros; Teo Gertler hegedűművész; Usztics Dániel basszusgitáros; Zombori Atus dobos, gitáros és billentyűs – közölte az MVM Zrt. pénteken az MTI-vel. A díjakat csütörtökön adták át Budapesten, az MVM székházában.

A Junior Prima díj magyar zeneművészet kategóriájának támogatásában az MVM társalapítóként vesz részt tizenkilenc éve. A díjjal azokat a fiatal művészeket jutalmazzák, akik korosztályukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A kategóriát az MVM 2023-tól kiterjesztette oly módon, hogy az addig főként klasszikus zenei díj – a Prima- és a Prima Primissima-díjhoz hasonlóan – a zeneművészet szélesebb palettáját fedhesse le.

A díj történetében először, idén egy klasszikus zenei szaxofonművész is átvehette az elismerést. Ezúttal is sok könnyűzenei díjazott volt, egy-egy énekessel és zongoraművésszel mindkét műfajban. Az MVM – a szakmai elismerésen túl – 2026-ban is fejenként hárommillió forinttal támogatta a díjazottakat.

A fiatal tehetségeket a zeneművészet meghatározó szereplőiből és az alapítvány képviselőjéből álló szakmai zsűri választotta ki, amelynek tagja volt Balázs János zongoraművész, Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja, Kapusi Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, nagybőgőművész, Keller András hegedűművész, karmester és Rúzsa Magdolna énekes, dalszerző.

Nyitóképünkön Rúzsa Magdolna, a zsűri egyik tagja.