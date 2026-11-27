87 éves korában elhunyt Veruschka, teljes nevén Vera Gottliebe Anna von Lehndorff-Steinort, aki már azelőtt szupermodell volt, hogy a kifejezés egyáltalán létezett volna – írja a The New York Times összefoglalója nyomán a hvg.hu.

A modell halálhírét nővére közölte, aki úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy „a ’60-as és ’70-es években példátlan hatással volt a divat- és művészvilágra”.

Habár a modellkedéssel az 1970-es években felhagyott, élete végéig fő szenvedélyének, a művészetnek élt, melyen belül testfestéssel, vizualitással foglalkozott. Élete során olyan befolyásos tervezőkkel dolgozott együtt, mint Yves Saint Laurent és Karl Lagerfeld, de modellt ült Salvador Dalínak is. Veruschkát gyakran olyan meghatározó német szupermodellek elődjeként említik, mint Claudia Schiffer vagy Heidi Klum.

A modell Kelet-Poroszországban, a mai Kalinyingrádban, a Lehmann grófi családban született 1939-ben, édesapját 1944-ben a Hitler elleni katonai összeesküvésben való részvétel miatt kivégezték. Édesanyja a második világháború után Németországba menekítette a családot, Vera már itt nőtt fel, de nehezen dolgozta fel a háború, valamint apja kivégzésének traumáját. 20 éves korában Firenzébe költözött, és ezzel modellkarrierje is elindult: itt fedezte fel egy fényképész, 2 évvel később pedig már New Yorkban dolgozott teljes állásban.

Művésznevét saját nevének oroszos becenevéből alkotta. Kiemelkedett más modellek közül, melyet a Diana Vreelend, a Vogue akkori főszerkesztője is felismert. A német fotómodell többször is szerepelt a Vogue címlapján, karakteres megjelenésével pedig a ’60-as évek közepétől világ egyik legjobban fizetett modelljévé vált.

Veruschka a 183 centiméteres magasságával eleve különlegesnek számított, emiatt többen csúfolták is fiatalabb korában, karrierjében azonban épp ez hozta meg az áttörést – volt rá példa, hogy fotózások alkalmával optikai trükkökkel még magasabbnak tüntették fel, mert a kisugárzásából áradó misztikumért rajongott mind a közönség, mind a fotóművészek.

Modellkarrierje mellett Veruschka többször jelent meg a filmvásznon is. Első szerepe a Michelangelo Antonioni által rendezett Nagyítás című dráma volt, de 2006-ban a Casino Royale-ban is feltűnt.