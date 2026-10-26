ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.91
usd:
327.22
bux:
142988.31
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke pártjának berlini székházában tartott sajtótájékoztatón 2026. szeptember 21-én, a mecklenburg-elõ-pomerániai és berlini tartományi választás másnapján. Az észak-németországi Mecklenburg-Elõ-Pomerániában a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a párt 81 éves történetének leggyengébb eredményét érte el a szavazatok mindössze 4,9 százalékának megszerzésével, míg az AfD az elõzetes eredmények szerint 38,2 százalékkal gyõzött, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) pedig a második helyet szerezte meg 35,5 százalékkal. Berlinben a Baloldal aratott világos gyõzelmet, a CDU 18,8 százalékot, az AfD 16,3 százalékot szerzett.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

A németek háromnegyede már várja az új választásokat

Infostart / MTI

A németek alig negyede számol azzal a YouGov közvéleménykutató-intézet vasárnap közzétett felmérése szerint, hogy az uniópártok (CDU/CSU) és a szociáldemokraták (SPD) koalíciós kormánya képes lesz fennmaradni a 2029 elején esedékes szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásokig.

A dpa hírügynökség megbízásából elkészített felmérésben 2202 német választópolgárt kérdeztek meg. Mindössze 23 százalékuk mondta azt, hogy a kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellár vezette kormány képes lesz hivatalban maradni a mostani parlamenti ciklus végéig.

A megkérdezettek 13 százaléka emellett úgy vélekedett, hogy a koalíció, amelyet súlyosan terhelnek a reformok, a költségvetés, valamint a Baloldal (Die Linke) populista és az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali pártokhoz való viszonyulás körül kialakult viták, még az idén felbomlik. A válaszadók 44 százaléka pedig azzal számol, hogy ez már a következő egy-két évben megtörténhet, míg 20 százalék nem nyilatkozott.

Emellett a koalíciós pártok választóinak táborában is csökken a kormányzati együttműködés iránti bizalom. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) támogatóinak 53 százaléka tartja valószínűnek a koalíció idő előtti felbomlását, míg 32 százalékuk számol annak fennmaradásával 2029-ig. Az SPD szavazói körében ez az arány 46, illetve 34 százalék.

Franziska Hoppermann, a CDU főtitkára ugyanakkor nem gondolja, hogy a jelenlegi koalíció felbomlana 2029 előtt.

A müncheni Abendzeitung című lapban igennel válaszolt egy arra vonatkozó kérdésre, hogy a koalíció kitart-e 2029-ig. Úgy fogalmazott, hogy "mindenki tudatában van a felelősségének".

Az utóbbi 20 évben nem történt jelentős reform a szociális állam területén, a költségvetési helyzet feszült, a biztonságpolitikai helyzet pedig nehéz - sorolta. Pozitívumként említette azonban, hogy felfelé módosították a gazdasági előrejelzést. "Tehát amit teszünk, annak van hatása" - hangsúlyozta a CDU-politikus.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A németek háromnegyede már várja az új választásokat

németország

választás

koalíció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt
Hatalomváltás lesz Szerbiában, miután az Egyetemista Lista legyőzte Aleksandar Vucic választási szövetségét, pártját. Az új kormányra nehéz feladatok várnak, többek között az, hogy a titkosszolgálatot megtisztítsa a szervezetbe beépült maffiatagoktól – mondta az InfoRádióban Bódis Gábor Balkán-szakértő, részletezve, kik a választáson nyertes erők és hogy milyen viszonyban van és lehet később Szerbia az EU-val és Magyarországgal.
 

Hajnalig tartott a népünnepély Szerbiában, miután megbukott Aleksandar Vucic – videók

„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent Szerbiáról

Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre

Gyengén szerepelt a magyar párt a szerbiai választásokon

12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere, a volt elnök elismerte a vereségét

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

A múlt hét végén az AI körüli aggodalmak mellett az Irán elleni újabb amerikai csapások veszélye is nyomást helyezett a tőzsdékre. Donald Trump azonban néhány órával a hétfői kereskedés kezdete előtt jelezte, hogy egyelőre nem indítanak támadást Irán ellen. A fordulat hatására fellélegezhetnek a befektetők: az amerikai határidős részvényindexek már emelkednek, az olajár pedig esésben van. A befektetők az iráni események mellett elsősorban a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezonra, valamint a Fed szerda esti kamatdöntő ülésére figyelnek majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva éjszakai támadás Ukrajnában: kritikus energetikai létesítményt ért találat

Durva éjszakai támadás Ukrajnában: kritikus energetikai létesítményt ért találat

Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában.

BBC
Business Sport Travel Science
Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Lula, 80, overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 09:58
Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt
2026. október 26. 08:22
Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre
×
×