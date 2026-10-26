A németek háromnegyede már várja az új választásokat

A dpa hírügynökség megbízásából elkészített felmérésben 2202 német választópolgárt kérdeztek meg. Mindössze 23 százalékuk mondta azt, hogy a kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellár vezette kormány képes lesz hivatalban maradni a mostani parlamenti ciklus végéig.

A megkérdezettek 13 százaléka emellett úgy vélekedett, hogy a koalíció, amelyet súlyosan terhelnek a reformok, a költségvetés, valamint a Baloldal (Die Linke) populista és az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali pártokhoz való viszonyulás körül kialakult viták, még az idén felbomlik. A válaszadók 44 százaléka pedig azzal számol, hogy ez már a következő egy-két évben megtörténhet, míg 20 százalék nem nyilatkozott.

Emellett a koalíciós pártok választóinak táborában is csökken a kormányzati együttműködés iránti bizalom. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) támogatóinak 53 százaléka tartja valószínűnek a koalíció idő előtti felbomlását, míg 32 százalékuk számol annak fennmaradásával 2029-ig. Az SPD szavazói körében ez az arány 46, illetve 34 százalék.

Franziska Hoppermann, a CDU főtitkára ugyanakkor nem gondolja, hogy a jelenlegi koalíció felbomlana 2029 előtt.

A müncheni Abendzeitung című lapban igennel válaszolt egy arra vonatkozó kérdésre, hogy a koalíció kitart-e 2029-ig. Úgy fogalmazott, hogy "mindenki tudatában van a felelősségének".

Az utóbbi 20 évben nem történt jelentős reform a szociális állam területén, a költségvetési helyzet feszült, a biztonságpolitikai helyzet pedig nehéz - sorolta. Pozitívumként említette azonban, hogy felfelé módosították a gazdasági előrejelzést. "Tehát amit teszünk, annak van hatása" - hangsúlyozta a CDU-politikus.