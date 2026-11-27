Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint Hák-Kovács Tamás mintegy 30 éves nemzetközi bankvezetői tapasztalattal érkezik az Indotek Grouphoz a bolgár OTP-leányvállalat, a DSK Bank elnök-vezérigazgatói posztjáról.

A közlemény szerint a vezetői átadás-átvétel előkészítése megkezdődött – írja a 24.hu.

Jellinek Dániel a cégcsoport és partnerei érdekeit szem előtt tartva döntött a vezetés átadásáról.

„Nem szeretném, hogy a személyemet érintő eljárás és az azt övező nyilvánosság a cégcsoport működését terhelje. Harminc év munkája áll az Indotek mögött, ezért hoztam meg azt a fájdalmas, de racionális döntést, hogy átadom a vezérigazgatói feladatokat. Hák-Kovács Tamás személyében olyan vezető érkezik, akire hosszú távon rábízhatom a cégcsoport vezetését”– fogalmazott Jellinek Dániel a közleményben.

A cégcsoport a vezetőváltást követően is a Jellinek család tulajdonában marad.

Az Indotek Group budapesti központú, nemzetközi ingatlanbefektetési és vagyonkezelő csoport, amely 12 európai országban van jelen, és mintegy 10 ezer embernek ad munkát.