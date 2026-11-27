A Tisza-kormány november 17-én nyújtotta be a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításokat tartalmazó, 55 oldalas javaslatát. A törvénycsomag általános vitáját november 27-én kezdik meg a képviselők, míg a zárószavazást a december 14–15-i ülésen tartják – számolt be róla az Index.

Tíz törvényben cserélnék az egyházakra utaló kifejezést felekezetekre, míg a köznevelési törvényből az egyházpolitikára utaló miniszteri feladatkör megnevezése tűnne el.

Miközben a semlegesebb szóhasználat új szemléletet tükrözhet az állam és a vallási közösségek viszonyában, az előterjesztés egyáltalán nem változtatna az egyházak jogállásán. Emellett a nemzetpolitika kifejezést több helyen is a magyarságpolitika váltaná fel.

A változások egyik legjelentősebb eleme, hogy megszüntetnék a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) kiberbiztonsági feladat- és hatásköreit, amelyek a területért felelős miniszterhez, illetve az általa vezetett minisztériumhoz kerülnének. Az érintett dolgozók közszolgálati jogviszonya január 1-jén automatikusan kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakulna át, illetményük azonban nem csökkenhetne, és új kinevezésükben próbaidőt sem lehetne kikötni.

Javítanák a fogyatékossággal élők jogérvényesítési lehetőségeit is: a hatóságnak az észszerű alkalmazkodás keretein belül akadálymentessé kellene tennie egyebek mellett a panaszkezelést, a vitarendezést és a tájékoztatást; a látássérült ügyfelek kérésére a tárgyalási jegyzőkönyvet és az eljárást lezáró döntést Braille-írással is el kellene készíteni.

A felsőoktatási feladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetésére tekintettel a kormány átmeneti finanszírozási rendszert vezetne be. A javaslat alapján 2027-re az alapítói jogokat gyakorló miniszter az állam nevében közvetlenül az egyetemekkel köthetne egyéves finanszírozási szerződést, amennyiben ehhez a fenntartó alapítványok is hozzájárulnak. A klinikai központok finanszírozása ellenben nem változna.

A kormány átrendezné az állami kitüntetésekkel kapcsolatos hatásköröket.

A miniszterelnöki előterjesztések előkészítése, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díjasok nyilvántartása a nemzetpolitikáért felelős minisztertől a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerülne. A külhoni magyarok kitüntetésére ugyanakkor a magyarságpolitikáért felelős tárcavezető tehetne javaslatot.

Egyszerűsítenék és felgyorsítanák az állami alkalmazottak munkáltatójukkal szembeni jogvitáinak elbírálását is. Bevezetnék a közszolgálati eljárás fogalmát, amely a közszolgálati jogviszonyban dolgozókkal kapcsolatos munkáltatói döntéshozatali és vitarendezési eljárásokat foglalná egységes jogi kategóriába. Idetartozhat például egy rendőrrel szembeni fegyelmi eljárás vagy egy szolgálati panasz kivizsgálása. A módosítás célja, hogy amennyiben az ügy bíróság elé kerül, a jogvita gyorsabban és hatékonyabban lezárható legyen, a munkáltatónak ugyanis már a per kezdetén fel kellene tárnia döntésének ténybeli és jogi alapjait.

Bővülne a bíróságok döntési jogköre is: például közvetlenül megállapíthatnák a dolgozónak járó végkielégítés vagy kártérítés összegét. A módosításnak egyértelműen az a célja, hogy a jogviták érdemben lezáruljanak, és ne húzódjanak el a munkáltatói eljárások megismétlése miatt.