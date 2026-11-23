A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Medvegyev visszautalt az orosz nukleáris doktrínára, miszerint „az ellenség által az Oroszországi Föderáció számára a többi között nem nukleáris légi és űrbeli támadóeszközök tömeges alkalmazása révén létrehozott katonai fenyegetések, amelyek technológiai, ökológiai vagy társadalmi katasztrófákhoz vezethetnek, lényegében azt is jelentik, hogy a megelőző nukleáris csapás alkalmazásának kérdése gyakorlati síkra kerül át ”.

„Más szavakkal, az alapok (az orosz állami nukleáris politikáé) gyakorlatilag megengedi a megelőző nukleáris csapás megindítását, ha államunk léte kerül veszélybe, vagy országunknak elfogadhatatlan kárt okoznak” – fogalmazott a volt elnök és kormányfő az Állami szuverenitás és a nukleáris fegyver című cikkében.

Álláspontja szerint lehetetlen megállítani a nukleáris fegyverek elterjedését, mert az államok a fennmaradáshoz való törvényes jogukra hivatkozva törekedni fognak az ilyen eszközök beszerzésére. Emlékeztetett rá, hogy egy korábbi történelmi szakaszban egyensúly állt fenn az atomsorompó-szerződés részes felei között: a nukleáris fegyverekkel rendelkező országok megerősítették a birtoklásuk jogszerűségét, míg a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező államok lemondtak az ilyen típusú fegyverekről, és elfogadták a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) garanciáit.

Képmutatónak minősítette a nyugati országokat a nukleáris fegyverek elterjedésének ügyében.

„Teljesen nyilvánvaló, milyen lenne a NATO-országok reakciója abban az esetben, ha országunk az Iránnal fennálló vagy új megállapodások keretében javasolná a német modell alkalmazását az utóbbi ország területén” – írta.

Medvegyev közölte, arra a lehetőségre gondolt, hogy iráni területen orosz nukleáris missziók katonai-technikai ellátása valósuljon meg, az orosz parancsnokság ellenőrzése alatt. Felhívta a a figyelmet arra, hogy Németország esetében a NATO-nak ebben a kérdésben nincsenek problémái.

„Ez veszélyes eltévelyedés” – vélekedett.

A RIA Novosztyi hírügynökség ismertetője szerint jogellenesnek minősítette az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított támadását. rámutatva, hogy a Teherán atomprogramját szabályozó nemzetközi jogi aktusok közül egy sem jogosít fel az erő alkalmazására, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa sem hagyott jóvá ilyen műveletet.

Fejtegetésében egyebek között ellenétbe állította az Egyesült Államok Irán elleni és Oroszország ukrajnai háborújának okait. Medvegyev szerint amíg Washington politikai célokból, önkényesen használja a jogi indokokat, ami az Irán ellen bevezetett szankciókban, majd az ország elleni támadásban is megnyilvánult, addig Moszkva „különleges hadműveletének" alapját az Ukrajna részéről fennálló közvetlen háborús fenyegetés képezte, miután Kijev 2019-ben meghirdette a NATO-csatlakozás irányvonalát, valamint „népirtást" követett el a saját lakossága ellen a kelet-ukrajnai régiókban. Az orosz lépéseket az ENSZ Alapokmányának az egyéni és kollektív önvédelmi jogról rendelkező 51. cikkére hivatkozva magyarázta, különbséget téve köztük és az amerikai „megelőző intézkedések" között.