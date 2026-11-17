A miniszter a bejegyzésében azt írta, magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét. Az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, a támadó drónok közül többet is lelőttek, de több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik.

Orbán Anita hozzátette: ez nem az első, és biztosan nem az utolsó légitámadás Kárpátalja ellen.

Párhuzamosan azzal, ahogyan Oroszország fokozza az ukrán polgári lakosság elleni támadásokat, várható, hogy a mostanáig földrajzi okokból viszonylag védett Kárpátalja ellen is lesznek még hasonló akciók – jegyezte meg.

A miniszter arról is írt, az ukrán polgári lakosság valószínűleg a háború legnehezebb telével lesz kénytelen szembenézni: az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek már most kritikus állapotban vannak, különösen Kijevben, Harkivban és az ország déli részén. Orbán Anita szerint Oroszország várhatóan fokozni fogja az áramtermelés elleni támadásokat. Ha pedig nincs áram, akkor a városokban akadozik a vízellátás is, emberek milliói maradnak fűtés és áramellátás nélkül és egyre nehezebbé válik a mindennapi élet – írta.

A külügyminiszter bejegyzésében együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek, „akiknek immár közel öt éve kell nap mint nap szembenézniük a háború borzalmaival, és emberfeletti küzdelmet folytatniuk a mindennapi túlélésért”.