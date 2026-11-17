A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint kedd reggel Munkács térségében egy áthaladó pilóta nélküli repülőeszköz után több robbanást is hallani lehetett. Egyelőre nem tisztázott, hogy a detonációk a légvédelem működésével vagy egy esetleges becsapódással függtek-e össze.

A lehetséges becsapódás helyszínéről Vitalij Glagola szabadúszó újságíró is közölt információkat. Saját értesüléseire hivatkozva azt írta, hogy

egy Sahíd típusú orosz drón a munkácsi elkerülő út mellett, a belügyi tárca egykori ügyfélközpontjának épületénél csapódhatott be.

Az újságíró szerint a támadásnak nem volt halálos áldozata vagy sérültje, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg. Beszámolója alapján további hét drón tartott Kárpátalja felé a szomszédos megyék légterében – olvasható.

A lapnak Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke telefonon számolt be a történtekről. Elmondása szerint drón zúgását, majd egy nagy erejű robbanást hallottak. Hozzátette, hogy a detonáció helyéről és az esetleges találatokról egyelőre nem rendelkeznek megerősített információkkal.

A légiriadó alatt a diákok az iskola óvóhelyén tartózkodtak, miközben a szülők telefonon próbáltak tájékozódni gyermekeikről. Popovics Pál szerint az intézményben sikerült fenntartani a nyugalmat, a gyerekek biztonságban voltak, és nem alakult ki pánik.

Magyar Péter: az ellenzék is álljon ki a kárpátaljai magyarok mellett!

Az éjjel orosz dróntámadás érte Munkács városát, ezért most már az ellenzéknek is ideje lenni befejezni az uszítást és a hazudozást, és kiállni végre nem csak szavakban a kárpátaljai magyarok mellett – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén.

A kormányfő kifejtette: most kapta a tájékoztatást a támadásról, „szerencsére áldozat nincsen”. Magyar Péter azt kérte az ellenzéki képviselőktől, hogy gondolják át az orosz–ukrán háborúhoz való viszonyukat, hiszen eddig sokszor az volt a hivatkozási alap, hogy legalább Kárpátalját, a magyarlakta településeket nem támadják.

Fidesz: súlyos következményekkel járhat Magyar Péter „háborús politikája”

A közlemény szerint a Fidesz-kormány mindvégig kitartott a „békepolitika” mellett: Orbán Viktor 2024-ben „békemissziót vállalt”, a béke megteremtése érdekében folytatott tárgyalásokat az ukrán, az amerikai, a kínai és az orosz vezetéssel, miközben az Európai Unió folytatta „háborús politikáját”.

Magyar Péter kormánya szakított a békepolitikával, és a semlegesség helyett a háború támogatását választotta. „Ez a politika veszélyt jelent Magyarország számára, túl azon, hogy gazdasági szempontból is káros. Annak elfogadása, hogy a magyarok pénzét az európai költségvetésből az ukrán háborúra költik, csak az egyik igen súlyos probléma. A másik veszélyre a mai napon láthattunk példát, amikor már Munkácsra, a kárpátaljai város egyik gyártelepére csapódott be drón” – fogalmazott a párt.

A közleményben az ellenzéki párt felszólította a Tisza-kormányt, hogy térjen vissza a semlegesség, a béke oldalára.