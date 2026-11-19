„Mi magunk is a sajtóból és a közösségi média felületeiről értesültünk arról, hogy november 17-én a délelőtti órákban dróntámadás érte Kárpátalját, három drón csapódott be Ungvár és Munkács környékére. Hála Istennek személyi sérülés nem történt, de azonnal kötelességünknek éreztük, hogy felvegyük a kapcsolatot a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel, biztosítsuk őket arról, hogy mellettük vagyunk, és amiben kérik, segítséget nyújtunk” – mondta el a a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, Dobis-Lucski Zsófia az InfoRádióban.

Ennek a hívásnak a következtében még november 17-én délután elindítottak egy országos adománygyűjtést, hiszen azt a választ kapták, hogy

leginkább most anyagi segítségre lenne szükség, hiszen a dróntámadások az energetikai hálózatot célozzák,

és habár még nincsenek nagy fagyok, de egy hosszabb áramkimaradás vagy vízkimaradás jelentősen megnehezíti az intézmények és a családok életét.

„A befolyt összegből egyrészt üzemanyagot tudunk vásárolni, amivel az intézményeknél, gyülekezeteknél lévő aggregátorokat fel tudják tölteni, és egy hosszabb áramkimaradás esetén is biztosított lehet az áramellátás, másrészt pedig az összegből humanitárius segítséget adunk, élelmiszereket is tudunk biztosítani, hogy ha bármilyen energetikai krízis következne, akkor legalább néhány napra elegendő alapanyag, élelmiszer az mindenképp legyen a rászorulók környezetében” – tette hozzá.

Aki segíteni szeretne, a pénzügyi felajánlásokat a legegyszerűbben az adomany.jobbadni.hu felületen keresztül tudja eljuttatni. Itt a gyűjtések között az első most a kárpátaljai adománygyűjtés. Ez egy online adományozási forma egyszerű bankkártyás fizetési lehetőséggel. De ugyanitt megtalálható a bankszámlaszám is, amelyre történő utalással „humanitárius segítség Kárpátalja” közleménnyel szintén fogadják az adományokat – folytatta.

A cél az, hogy még november végéig az összegyűlt összeget már tudják is továbbítani a kárpátaljai testvéreknek, aztán pedig figyelemmel kísérik a fejleményeket, és ennek függvényében szükség esetén meghosszabbítják az adománygyűjtést – mondta el Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gulyás Ákos készítette.