Felrobbant az elektromos kerékpár, menekülnie kellett a ház lakóinak – videó

Percek alatt égett ki az az oregoni ház, amelyben néhány napja felrobbant egy elektromos kerékpár akkumulátora – írja a New York Post híradása nyomán a hvg.hu.

A horrorisztikus esetet a ház biztonsági kamerarendszere is rögzítette. A helyszínen készült felvételeken látható, hogyan emésztették fel a lángok a házat. A tűzoltóság is megerősítette, hogy a katasztrófát egy meghibásodott akkumulátor robbanása idézte elő.

A család gyermeke, a 15 éves Preston Williams a helyi televíziónak azt nyilatkozta, hogy aznap még használta az elektromos biciklit, azzal ment haza. Elmondása szerint a kétkerekűt a nappaliban támasztotta le, és nem volt a hálózathoz csatlakoztatva. A fiú a furcsa szagra figyelt fel, ami arra utalt, hogy az egység valószínűleg meghibásodott.

Mint mondta, először csak egy pukkanás hallatszott, így odament megnézni, hogy mi történt. Ezután dőlni kezdett a füst az eszközből, végül felcsaptak a lángok és felrobbant az akkumulátor. A fiú és édesanyja kimenekült a házból. Preston tárcsázta a segélyhívót, a nő pedig elszaladt figyelmeztetni a szomszédokat. Végül a hatlakásos épület minden lakója épségben ki tudott menekülni.

A biztonsági kamera által rögzített horrorisztikus felvételt itt tudja megtekinteni: