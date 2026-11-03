Félidős választások: itt vannak az első eredmények, Trump örülhet

Az előzetes eredmények szerint a republikánusoknak sikerült megszerezniük Guam kormányzói posztját Vicente Ada győzelmével. A demokraták ugyanakkor visszahódították a sziget szavazati joggal nem rendelkező kongresszusi képviselői helyét: a választók a demokrata Alicia Anne Garrido Limtiacót küldik Washingtonba – írta meg az Index.

Donald Trump saját közösségi oldalán kommentálta az eredményeket, amelyeket a republikánusok jelentős sikereként értékelt.

„Guamot, amelyet mindig is demokrata többségű területnek tartottak, most elsőként republikánus győztesként könyvelhették el a legfontosabb tisztség, a kormányzói poszt tekintetében. Gratulálok Tony Adának! A republikánusoké lett a helyi szenátus többsége is. Remélhetőleg ez előrevetíti a későbbi eredményeket is!” – írta az elnök.

Az eredmények még nem hivatalosak.