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Donald Trump amerikai elnök beszél egy republikánus kampányrendezvényen a Dél-Karolina állambeli Pendletonban 2026. október 21-én. Az Egyesült Államokban november 3-án tartják az úgynevezett félidõs kongresszusi választást, amelyen a képviselõház mind a 435 tagját újraválasztják, valamint a szenátus száz helyének harmadára választanak szenátort. A félidõs elnevezés az elnöki ciklus félidejére utal.
Nyitókép: Mike Stewart

Félidős választások: itt vannak az első eredmények, Trump örülhet

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Megérkeztek a 2026-os félidős választások első eredményei az Egyesült Államok csendes-óceáni külbirtokáról, Guamról.

Az előzetes eredmények szerint a republikánusoknak sikerült megszerezniük Guam kormányzói posztját Vicente Ada győzelmével. A demokraták ugyanakkor visszahódították a sziget szavazati joggal nem rendelkező kongresszusi képviselői helyét: a választók a demokrata Alicia Anne Garrido Limtiacót küldik Washingtonba – írta meg az Index.

Donald Trump saját közösségi oldalán kommentálta az eredményeket, amelyeket a republikánusok jelentős sikereként értékelt.

„Guamot, amelyet mindig is demokrata többségű területnek tartottak, most elsőként republikánus győztesként könyvelhették el a legfontosabb tisztség, a kormányzói poszt tekintetében. Gratulálok Tony Adának! A republikánusoké lett a helyi szenátus többsége is. Remélhetőleg ez előrevetíti a későbbi eredményeket is!” – írta az elnök.

Az eredmények még nem hivatalosak.

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Kezdőlap    Külföld    Félidős választások: itt vannak az első eredmények, Trump örülhet

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Amerikai választás 2026: hamarosan jönnek az első eredmények – Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Eljött az amerikai félidős választások napja. Az amerikai választók ma az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. A szavazás lassan a végéhez közelít, az első szavazóhelyiségek magyar idő szerint éjfélkor zárnak Kentuckyban és Indianában. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

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