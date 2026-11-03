Európai szupermarketekben olvasztják le távolról a hűtőket a hekkerek

Franciaország, Belgium és Svédország után Németországban is szupermarketek hűtőrendszereit támadták meg. A támadók távolról avatkoztak be a berendezések működésébe, aminek következtében hatalmas mennyiségű élelmiszer romlott meg – számolt be róla az Origo.

A Bild beszámolója szerint Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brémában és Bajorországban is történtek hasonló esetek.

A bajorországi Reisbach egyik Edeka-üzletében a hűtőberendezések hőmérséklete állítólag az 50 Celsius-fokot is elérte. Az első vizsgálatok alapján a hekkerek folyamatosan működésben tartották a készülékek leolvasztási funkcióját.

Van ahol élelmiszermentő akciókkal próbálták megmenteni a készletek egy részét, a termékek jelentős hányadát azonban ki kellett dobni.

A hűtőrendszerek gyártója jelenleg vizsgálja, hogyan történhetett a támadás.

Az ügyben a német rendőrség kiberbűnözésre szakosodott nyomozói indítottak vizsgálatot. Egy bajor rendőrségi szóvivő szerint a támadás feltehetően a kora reggeli órákban történt.