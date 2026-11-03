Elege lett a madridiaknak, a rendőrség felszámolta a tüntetők sátortáborát

A spanyol rendőrség öt hét után felszámolta a lakhatásért tüntetők sátortáborát a Madrid belvárosában található Puerta del Sol téren kedden.

Az akció hajnalban kezdődött, amikor a rendőrök megjelentek a téren, felébresztették és távozásra szólították fel a táborban tartózkodó több mint háromszáz embert.

A hatóságok két embert őrizetbe vettek, amiért ellenállt az intézkedésnek.

A tiltakozók állítják: a rendőrség fellépése többekkel szemben erőszakos volt, paprikasprayt használtak ellenük, és nem vihették magukkal személyes tárgyaikat.