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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Andrej Babis cseh kormányfő (j) közös sajtótájékoztatót tart a Cseh Köztársaság Kormányhivatalában Prágában 2026. október 29-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Prága: Magyar Péter Andrej Babissal tart közös sajtótájékoztatót, Vitézy Dávid a nagysebességű vasútról beszélt

Infostart / MTI

Történelminek nevezte az első cseh-magyar kormányülést, méltatta a visegrádi négyek együttműködését és beszélt a V4 országok közötti gyorsvasút terveiről is Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Prágában, az Andrej Babis cseh kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Csehország és Magyarország azon kíván dolgozni, hogy minél többet kihozzon közös lehetőségeikből – hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Prágában, a cseh–magyar kormányülést követően, az Andrej Babis cseh kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

A Facebookon is közvetített eseményen – megemlítve, hogy magyar és cseh cégek komoly szerepet játszanak a másik ország gazdaságában – a kormányfő jelezte: tovább kívánják segíteni a gazdasági kapcsolatok amúgy is dinamikus növekedését, az exportösztönző szervezeteken keresztül támogatva az egymás országaiban, illetve harmadik piacokon végzendő beruházásokat.

A magyar miniszterelnök történelmi eseménynek nevezte a kormányülés megvalósulását, jelezve, hogy tavasszal Budapesten lesz majd a második ilyen kormányközi konzultáció. Örömét fejezte ki miatt, hogy a V4 együttműködésnek sikerült új lendületet adni, hozzátéve, hogy ha így megy tovább, akkor Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együttműködése erősebb lehet, mint valaha.

Magyar Péter a V4-es gyorsvasút lehetőségéről szólva azt mondta: Közép-Európának szüksége van szimbolikus, de egyben kézzel fogható közös projektekre.

Hangsúlyozta: itt az ideje, hogy észak-déli irányban is összekössék fővárosaikat, nagyvárosaikat és ezzel mintegy 60 millió embert. Hozzátette: Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak együtt kell dolgoznia azon, hogy megpróbáljanak már most a következő 7 éves uniós költségvetésben jelentős támogatást szerezni a gyorsvasút több mint 10 milliárd eurós projektjéhez.

Történelmi mérföldkövet jelent a cseh-magyar kapcsolatokban az első közös prágai kormányülés – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök.

„Fontosnak tartom az arról szóló megegyezést, hogy rendszeresítjük ezeket az együttes üléseket, és olyan konkrét problémákat oldunk meg, amelyek fontosak a két ország lakossága számára” – mondta a cseh kormányfő újságíróknak. Babis üdvözölte, hogy a magyar kormányfőnek köszönhetően újjáéledt a visegrádi négyek együttműködése, és a visegrádi országok vezetői újra egyeztetnek az Európai Unió csúcstalálkozói előtt.

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Kezdőlap    Külföld    Prága: Magyar Péter Andrej Babissal tart közös sajtótájékoztatót, Vitézy Dávid a nagysebességű vasútról beszélt

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