Történelmi rekord a választási részvétel Izraelben

Ez hat százalékpontos többletet jelent a 2022-es parlamenti választáson ugyaneddig az időpontig mért adathoz képest.

Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy 13 óráig a katonai szavazóhelyiségekben az ott szavazásra jogosultak 48 százaléka adta le a voksát, míg az előző választáson ugyanekkor 44,4 százalékos volt a részvétel.

A magas részvétel miatt sokfelé rendkívül hosszú sorok alakultak ki, és ezért a központi választási bizottság új szabályokat határozott meg. Eddig egyszerre csak egy ember léphetett be a szavazóhelyiségbe, ezt a számot most kettőre emelték.

Miközben az egyik választó a paraván mögött kiválasztja és borítékba helyezi az egyik párt nevét tartalmazó szavazólapot, a másik választó személyazonosságát már ellenőrizhetik, és nevét bejelölhetik a választói névjegyzékben.

Késsel felfegyverzett férfi közeledett "fenyegető módon" a Demokraták párt elnökéhez, Jaír Golánhoz. A párt közleménye szerint a biztonsági őrök elállták a férfi útját, és amikor közeledett hozzájuk, egy nagy kés esett ki a földre a ruhájából. A gyanúsított ellen nyomozás indult, kihallgatásra a tel-avivi rendőrkapitányságra szállították.

Izraelben a parlamenti választások napja munkaszüneti nap, amelyet sokan vásárlással töltenek. A 2022-es választásokhoz képest 26,5 százalékkal nőtt a bankkártyás költés, részben az előre meghirdetett választási akciók hatására a bevásárlóközpontokban.

Reggel 8 és 11 óra között több mint 250,78 millió sékelt, közel 27 milliárd forintot költöttek a kiskereskedelmi egységekben. A bevásárlóközpontok szerint a forgalom jóval erősebb, mint egy pénteki napon, ünnep előestéjén vagy az ünnepi időszak hétköznapjain.

Nyitókép: Gadi Eisenkot, az Egyenesen (Jásár) párt vezetõje, korábbi izraeli vezérkari fõnök (b) és felesége, Hannah voksol egy herzlijai szavazóhelyiségben 2026. október 27-én, a parlamenti választások napján.