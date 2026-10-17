Tovább tart a káosz Franciaországban, döbbenetes képek érkeztek

A szervezők szerint országszerte 800 ezren, Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint 550 000 vonultak utcára, közülük Párizsban 110 ezren.

A tárcavezető esti sajtótájékoztatóján elmondta: mintegy négyszáz ultrabaloldali rendbontót vettek őrizetbe országszerte.

Párizs, 2026. október 17. Tüntetõk és rohamrendõrök összecsapása az egykori sárgamellényes mozgalom által a megélhetési problémák miatti tiltakozásul meghirdetett és a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt egy hónapja tüntetõ középiskolások közös demonstrációján Párizsban 2026. október 17-én. MTI/EPA/Yoan Valat

Párizsban a fő demonstráció, a "drágulás" elleni menet a tervezett időpontban, fél 3 órakor elindult a République térről annak ellenére, hogy a tér másik oldalán egész nap folytatódtak az összecsapások a rendőrök és több száz csuklyás rendbontó között.

Az anarchisták Párizsban "teljes utcákat módszeresen feldúltak"

– mondta a BFM hírtévében Emmanuel Grégoire szocialista polgármester, aki szerint a fővárosban történt erőszak, gyújtogatások és fosztogatások mérlege "óriási mértékű".

Párizs, 2026. október 17. Rohamrendõrök õrizetbe vesznek egy tüntetõt az egykori sárgamellényes mozgalom által a megélhetési problémák miatti tiltakozásul meghirdetett és a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt egy hónapja tüntetõ középiskolások közös demonstrációján Párizsban 2026. október 17-én. MTI/EPA/Yoan Valat

Tűz volt a déli Limoges polgármesteri hivatalában, a francia Alpokban található Grenoble központjában, a közép-franciaországi Lyon főterén található turisztikai hivatalban. Feketébe öltözött rendbontók elfoglalták a prefektus irodáját a délnyugati Bordeaux-ban, behatoltak a déli Marseille és az északi Lille polgármesteri hivatalába, ahol irodákat fosztottak ki és gyújtogattak.