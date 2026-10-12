„A Kremlben már többször is elhangzott, (Vlagyimir) Putyin elnök részéről és más szinteken is: nem fegyverszünetet akarunk, hanem hosszú távú békét, és készek vagyunk mindent megtenni, amit lehet, ennek érdekében” – mondta.

Peszkov Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára reagált, amelyben az ukrán elnök attól tette függővé az ukrajnai választások megtartását, hogy az orosz államfő egyezzen bele egy 60 napos fegyverszünetbe. A Kreml szóvivője emlékeztetett rá, hogy Putyin korábban bejelentette: az orosz fegyveres erők a választások napjára felfüggesztik a támadásokat, ha Kijev valóban rászánja magát a voksolás megtartására.

Szergej Lavrov külügyminiszter a libanoni hivatali partnerével közösen megtartott hétfői moszkvai sajtótájékoztatón hangot adott álláspontjának, miszerint nem hiszi, hogy Zelenszkij „megérdemelné” a tűzszünetet, és hogy Moszkva ismét „hagyja magát ígéretek által megtéveszteni”. Az orosz diplomácia vezetője szerint az ukrán elnök által kért két hónapos szünet alatt Európa új fegyverekkel látná el az ukrán fegyveres erőket a harci cselekmények folytatásához.

„Az (orosz) elnök erről nagyon egyértelműen nyilatkozott: továbbra is a különleges hadművelet céljainak elérésére törekszünk, amelyek mindenki számára jól ismertek, és amelyeken soha nem változtattunk, ellentétben Zelenszkij és európai gazdáinak kanyargós és ingadozó magatartásával. Ezért senki előtt semmi miatt sem kell magyarázkodnunk” – hangoztatta.

Peszkov szerint egyébként a Kremlnek egyelőre nincs mit mondania az „energetikai fegyverszünet” témájában, amelyről tárgyalások folynak.

A Kreml tisztségviselője az hangoztatta, hogy Európa nyilvánvalóan nem a „béke pártjához” tartozik, amely az ukrajnai konfliktus megoldására törekszik, hanem a „háború pártjához”, amely mindent elkövet annak érdekében, hogy annak ne legyen vége. Mint fogalmazott, Oroszországnak imponálnak azok az erőfeszítések, amelyeket amerikai tárgyalók tesznek a békés rendezés érdekében.

Azt állította, Moszkva nem törekszik arra, hogy az Egyesült Államok és Európa között szakítás történjen az ukrajnai konfliktus ügyében, hanem olyan megoldásokat keres, amelyek lehetővé teszik a békés rendezést.

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében szerdán kezdődő bírósági eljárással kapcsolatban kifejezte reményét, hogy ennek során megnevezik a végrehajtókat és a megrendelőket is.

„Úgy gondolom, hogy senki számára sem kétséges, ki is volt az valójában” – nyilatkozott.