ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
327.18
bux:
142940.29
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) és Dmitrij Peszkov orosz elnöki tanácsadó szót vált Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök (balról) mellett a Kollektív Biztonsági Szerzõdés Szervezete (KBSZSZ) csúcstalálkozóján a kirgiz elnöki hivatalban, Biskekben 2025. november 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov

Moszkva közölte, mennyi időre vállalná a tűzszünetet

Infostart / MTI

Oroszország hosszú távú békét, nem tűzszünetet akar Ukrajnával – szögezte le Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfői sajtótájékoztatóján.

„A Kremlben már többször is elhangzott, (Vlagyimir) Putyin elnök részéről és más szinteken is: nem fegyverszünetet akarunk, hanem hosszú távú békét, és készek vagyunk mindent megtenni, amit lehet, ennek érdekében” – mondta.

Peszkov Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára reagált, amelyben az ukrán elnök attól tette függővé az ukrajnai választások megtartását, hogy az orosz államfő egyezzen bele egy 60 napos fegyverszünetbe. A Kreml szóvivője emlékeztetett rá, hogy Putyin korábban bejelentette: az orosz fegyveres erők a választások napjára felfüggesztik a támadásokat, ha Kijev valóban rászánja magát a voksolás megtartására.

Szergej Lavrov külügyminiszter a libanoni hivatali partnerével közösen megtartott hétfői moszkvai sajtótájékoztatón hangot adott álláspontjának, miszerint nem hiszi, hogy Zelenszkij „megérdemelné” a tűzszünetet, és hogy Moszkva ismét „hagyja magát ígéretek által megtéveszteni”. Az orosz diplomácia vezetője szerint az ukrán elnök által kért két hónapos szünet alatt Európa új fegyverekkel látná el az ukrán fegyveres erőket a harci cselekmények folytatásához.

„Az (orosz) elnök erről nagyon egyértelműen nyilatkozott: továbbra is a különleges hadművelet céljainak elérésére törekszünk, amelyek mindenki számára jól ismertek, és amelyeken soha nem változtattunk, ellentétben Zelenszkij és európai gazdáinak kanyargós és ingadozó magatartásával. Ezért senki előtt semmi miatt sem kell magyarázkodnunk” – hangoztatta.

Peszkov szerint egyébként a Kremlnek egyelőre nincs mit mondania az „energetikai fegyverszünet” témájában, amelyről tárgyalások folynak.

A Kreml tisztségviselője az hangoztatta, hogy Európa nyilvánvalóan nem a „béke pártjához” tartozik, amely az ukrajnai konfliktus megoldására törekszik, hanem a „háború pártjához”, amely mindent elkövet annak érdekében, hogy annak ne legyen vége. Mint fogalmazott, Oroszországnak imponálnak azok az erőfeszítések, amelyeket amerikai tárgyalók tesznek a békés rendezés érdekében.

Azt állította, Moszkva nem törekszik arra, hogy az Egyesült Államok és Európa között szakítás történjen az ukrajnai konfliktus ügyében, hanem olyan megoldásokat keres, amelyek lehetővé teszik a békés rendezést.

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében szerdán kezdődő bírósági eljárással kapcsolatban kifejezte reményét, hogy ennek során megnevezik a végrehajtókat és a megrendelőket is.

„Úgy gondolom, hogy senki számára sem kétséges, ki is volt az valójában” – nyilatkozott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Moszkva közölte, mennyi időre vállalná a tűzszünetet

oroszország

ukrajna

választások

tűzszünet

béke

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most épp nem Ukrajna dalát énekli Donald Trump, de a szakértő szerint ez változhat

Most épp nem Ukrajna dalát énekli Donald Trump, de a szakértő szerint ez változhat
Gázolaj-megegyezés Oroszországgal, felszólítás elnökválasztásra – ezek olyan üzenetek, amelyeket Kijev nem szívesen hall Washingtonból. Ugyanakkor Donald Trump kommunikációja folyamatosan hullámzott eddig, ami Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője szerint akár újra hozhat még hullámhegyet a mostani hullámvölgy után.
Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

„Három hét alatt a külügyminiszter asszony százszor annyit elért, mint önök, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a kidolgozásában” – mondta Magyar Péter a Fidesz felé fordulva parlamenti napirend előtti viszonválaszában, felidézve, hogy Orbán Viktor ezen időszakban nem is járt Kárpátalján.
 

Megtette Ukrajna, amit Magyarország kért, kezdődhetnek az uniós tárgyalások

„Mini diktátor”, „az első gyanúsított”, „ÁVH” – reakciók Magyar Péter felszólalására

„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter a parlamentben

Felfüggesztve – Részletesebb vizsgálat alá vetik a vadászó tiszás ügyét

Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz

VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Tiborcz megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot, Magyar Péter hosszan beszélt a Parlamentben

Tisza-kormány: Tiborcz megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot, Magyar Péter hosszan beszélt a Parlamentben

Magyar Péter többek között a költségvetésről beszélt a Parlamentben, de üzent a fideszes képviselőknek, az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal elnökének is. Szakértők szerint a kormány október elején benyújtott, politikai vezetők vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslata túlságosan szűk körre és időszakra terjed ki, így Tiborcz István is kimaradhat az ellenőrzésből. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettes-jelöltjét: Ötvös Károlyt, Gellért Károly Árpádot és Terhes Tibor Dávidot. Orbán Anita külügyminiszter Luxembourgban arról beszélt, hogy Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarok jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a gyerekek digitális jóllétét nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltása, hanem a biztonságos, életkornak megfelelő használat megtanítása szolgálja. Litauszky Balázs lesz a Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtófőnöke. Újra látogatható a Karmelita.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megindult a BUX, egyetlen nagyágyú húzta magával a magyar tőzsdét

Megindult a BUX, egyetlen nagyágyú húzta magával a magyar tőzsdét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine doesn't deserve 'respite', Russia's Lavrov says, as Zelensky says he'd support Trump's energy ceasefire

Ukraine doesn't deserve 'respite', Russia's Lavrov says, as Zelensky says he'd support Trump's energy ceasefire

The Kremlin says it will comment on the apparent truce, announced by President Trump over the weekend, when "we have anything to say".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 18:06
Újabb történelmi helyszín, turisták kedvelt célpontja égett le Párizsban – videó
2026. október 12. 17:41
Ukrajna: ezért örül a magyar kormány
×
×