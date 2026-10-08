Színjátéknak minősítette határozatában az EP az orosz választást – így szavaztak a magyarok

Az orosz választásokról fogadott el egy állásfoglalást csütörtökön az Európai Parlament (482 igen, 41 nem és 39 tartózkodás), politikai színjátéknak minősítve azt és kijelentve: nem tartják az új Dumát legitimnek.

Az EP-képviselők a határozatban emellett újabb szankciók bevezetése mellett, valamint az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok normalizálása ellen érveltek.

A magyar EP-képviselők közül mindössze ketten szavazták meg – Weisz Viktor (Tisza), Dobrev Klára (DK), miközben több tiszás EP-képviselő és a Fidesz–KDNP delegációjának egésze nem nyomott gombot a szavazás során. Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk) „nem” gombot nyomott.

A határozat nem bír jogi kötőerővel.

A most elfogadott állásfoglalásban az EP egyébként elítélte Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjének a szavazás során elkövetett választási jogsértéseit, valamint az azokat megelőző, hosszú ideje tartó és tartós rombolást, amivel leépítették az oroszországi demokráciát.