Ilyen még nem volt, tengeri drónok háborúztak egymással

A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint egy ukrán tengeri drón nehéz géppuskájával elsüllyesztett egy orosz távirányított járművet a Fekete-tengeren.

"Ez a történelem első tengeri csatája drónok között"

- írta az ukrán haditengerészet közzé téve egy videót is, amelyen egy kis jármű megsemmisítése látható.

Ukrajna és Oroszország is kifejlesztett különböző típusú, illetve harcászati célú távirányítású csónakokat, ezek között vannak robbanóanyaggal, rakétákkal, és géppuskákkal felszerelt változatok is.

Ukrajna mindemellett hajókat is üzemeltet, amelyek fedélzetéről ezeket a tengeri drónokat indítják az orosz partok közelében.