Elképesztő dróntámadásokat hajtottak végre az ukránok – videó

Ukrán dróntámadás érte a Kaszpi-tenger északi részén lévő legnagyobb olajmezőt. A Lukoil egyik leányvállalat által üzemeltetett kitermelőhelyen leállt a munka miután legalább négy, vagy erejű robbanás történt. A támadásokról az ukrán titkosszolgálat adott hírt a helyi sajtóban.

A Kyiv Post című angol nyelvű újság azt írta: ez volt az első eset, hogy sikeres támadást hajtottak végre az Ukrajnától több mint ezer kilométer távolságra lévő, Vlagyimir Filanovszkij elnevezésű kitermelő hely ellen. A portál úgy tudja, hogy a Kaszpi-tenger Oroszországhoz tartozó részén ez a legnagyobb olajmező, amely a becslések szerint majdnem 130 millió tonna olajat és 30 milliárd köbméternyi gázt rejt.

Ukrainian Forces ?? for the first time, struck Lukoil offshore oil fields in the Caspian Sea with long-range drones, located over 905km from the frontline pic.twitter.com/UqgqttDnIe — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 11, 2025

A Kyiv Independent ezt azzal egészítette ki, hogy legalább húsz olajkútnál vált lehetetlenné a munka a drónok okozta pusztítás miatt. A lap arról is beszámolt, hogy az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem volt hajlandó sem cáfolni, se megerősíteni a Kaszpi-tengeri lelőhely elleni támadás hírét. Csupán azt erősítették meg, hogy Moszkvára és környékére az éjjel tömeges dróntámadás zúdult. Állítólag az orosz légvédelem 287 támadó robotot lelőtt. Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere azt jelentette, hogy Moszkva irányába repülő ukrán drónok közül 36-ot sikerült megsemmisíteni.

Ugyanakkor a TASzSz hírügynökség azt közölte, hogy az orosz polgári repülési hatóság több órára lezárta Moszkva mind a négy repülőterét. 133 járatot töröltek, más repterekre irányítottak, vagy csak jelentős késéssel engedték azokat le és felszállni.

Russian Telegram channels report a massive drone attack on Russia last night.



Russian defense ministry claims it shot down 287 drones.



40 of them were shot down over Moscow, airports were closed in the area.

Over 200 flights were canceled or re-routed, including a flight of… pic.twitter.com/nPFPpBsOQ0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 11, 2025

A kijevi sajtó egy újabb tengeri dróntámadáról is hírt adott. Ukrán drónok csaptak le a Fekete-tengeren egy újabb orosz tankhajóra. A Dasan elnevezésű és a Komor-szigeteken bejegyzett olajszállító legénysége kikapcsolta az elektronikus azonosító berendezést és teljes sebességgel igyekezett elérni az orosz Novorosszijszk kikötőjét. Az ukrán felségvizek közelében haladó hajó, mintegy 60 millió dollár értékű nyersolajjat szállított. Az akciót a drónok kamerái felvették és a videót az ukrán hadvezetés a közösségi médiában adta közre:



Kijevben azt is közölték, hogy a Dasan több nyugati állam tiltólistáján szerepel, mivel a nemzetközi szankciókat kijátszva szállított olajat. Oroszország ellen az ukrajnai hadjárat miatt léptettek életbe súlyos korlátozó intézkedéseket, hogy megakadályozzák az orosz energiahordozók exportját. Moszkva ugyanis ezek bevételéből fizeti a háború költségeit.