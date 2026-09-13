Szárnyal az AfD

Az AfD egy százalékponttal 29 százalékra erősödött, míg a CDU-ból és bajor testvérpártjából, a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20 százalék. A Zöldek egy százalékpontot javítva 14 százalékon állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban részt vevő SPD-t, amely továbbra is 13 százalékon áll. A Baloldal támogatottsága változatlanul 10 százalék.

A felmérést egy héttel azután tették közzé, hogy az AfD a szász-anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8 százalékos eredménnyel győzött.

A Bild által ismertetett adatok szerint az FDP 4 százalékon maradt, míg a BSW támogatottsága egy százalékponttal 3 százalékra csökkent. Így mindkét párt kiesne az 5 százalékos parlamenti küszöb alatt.

Hermann Binkert, az INSA vezetője szerint a szavazatok 14 százaléka olyan pártokra jutna, amelyek nem érnék el a parlamenti bejutáshoz szükséges küszöböt. Számításai szerint

a parlamenti többséghez több mint 43 százalékra lenne szükség.

A jelenlegi támogatottsági adatok alapján a CDU/CSU, a Zöldek és az SPD alkotta, úgynevezett Kenya-koalíció rendelkezne a legnagyobb koalíciós többséggel, 47 százalékkal. A Zöldek, az SPD és a Baloldal együtt 37, az uniópártok és az SPD pedig 33 százalékot érne el. Az AfD és az uniópártok közös kormánya matematikailag 49 százalékkal lenne lehetséges, politikailag azonban kizárt az unió összeférhetetlenségi határozata miatt.

Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában tartanak tartományi választást. A következő szövetségi parlamenti választást 2029-re tervezik.