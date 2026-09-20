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Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és társ-frakcióvezetõje beszél az AfD kampányzáró gyûlésén Magdeburgban 2026. szeptember 5-én, a Szász-Anhalt német tartományban tartandó parlamenti választás elõestéjén.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

CDU-katasztrófa, itt az újabb történelmi AfD-áttörés az exit poll szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kaphatta a legtöbb szavazatot az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban vasárnap megrendezett választásokon az ARD és ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint. Berlinben a radikális baloldal (Die Linke) vezet.

Az AfD a voksok 37-38 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés alapján. Az előző tartományi választáson, 2021-ben az AfD 16,7 százalékot szerzett.

A szociáldemokrata párt (SPD) szoros küzdelemben a második helyen a voksok 35,5-36,5 százalékára számíthat. Az SPD 2021-ben 39,6 százalékot szerzett a tartományi választáson.

A radikális Baloldal (Die Linke) 6-7,5 százalékot kaphatott, miután 2021-ben 9,9 százalékot szerzett.

Bizonytalan egyelőre, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) bekerül-e a tartományi törvényhozásba a felmérések szerinti 5-5,5 százalékos eredményével. Ez a kereszténydemokraták tartományi választáson valaha elért leggyengébb eredménye. A CDU 2021-ben 13,3 százalékot szerzett.

Szintén bizonytalan, hogy bekerülnek-e a tartományi parlamentbe a Zöldek 5,5 százalékos várható eredménnyel. 2021-ben még a voksok 6,3 százalékát szerezték meg.

Hasonlóan aggódhat a parlamenti küszöb el nem érése miatt a populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) a felmérések szerint 4,8-5 százalékos eredményével.

A liberális FDP kikerül a parlamentből 1-1,2 százalékos eredményével. Az FDP 2021-ben még 5,8 százalékot szerzett.

Mintegy négymillió német választópolgár járult az urnákhoz vasárnap két regionális választáson, ahol a szélsőjobb és a radikális baloldal előretörése újabb megrázkódtatásokat okozhat Berlinben, és hatással lehet a már így is meggyengült pozíciójú Friedrich Merz kancellárra.

A berlini és az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániai tartományban a szavazóhelyiségek helyi idő szerint 8 órakor nyíltak meg, a voksolás 18 óráig tartott.

A 70 éves Friedrich Merz válságértekezletet hívott össze konzervatív pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) számára, amelyre közvetlenül az első eredmények kihirdetése után kerül sor.

A szavazás esetleges következményeire számítva a kancellár lemondta a New Yorkba tervezett utazását, ahol az ENSZ Közgyűlésén kellett volna részt vennie.

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt két héttel ezelőtt vereséget mért a CDU-ra Szász-Anhalt tartományban, amely szintén az ország keleti részén, a CDU fellegvárában található.

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Kezdőlap    Külföld    CDU-katasztrófa, itt az újabb történelmi AfD-áttörés az exit poll szerint

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