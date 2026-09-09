Leállítja az Egyesült Államok számos termék importját Kanadából

A szeptember 29-től hatályos importtilalmakat azt követően jelentették be, hogy kedd éjfélkor életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben megemelt kanadai vámok mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikkre vonatkozóan. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban megtett hasonló lépés mértékével.

Az amerikai elnök intézkedéseket tett arra vonatkozóan is, hogy - viszonosság híján - kizárják a kanadai termékeket a washingtoni kormány jelentős, hosszútávú szerződéseiből.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn egy internetes bejegyzésében kilátásba helyezte azt is, hogy leállítja a kanadai Bombardier repülőgyártó cég modelljeinek amerikai importját. Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen egymást hibáztatja.