A 2023-as palesztin támadás előtt tíz nappal figyelmeztették Netanjahut

A beszámolót Slomi Eldar és Ruth Juval újságírók készítették, akik az izraeli túszok cserbenhagyásáról szóló új könyvükhöz több tucat forrással, köztük izraeli és külföldi magas rangú tisztségviselőkkel készítettek interjúkat.

Kutatásuk szerint Mohamed bin Zájed Ál Nahajan szeptember végén arra figyelmeztette Netanjahut, hogy a Hamász vezetője, Jahja Szinvár nagyszabású akciót tervez Izrael ellen, amely vérontáshoz vezethet, destabilizálhatja a régiót, és veszélybe sodorhatja az arab-izraeli közeledést szolgáló Ábrahám-megállapodásokat.

A lap szerint a sejket meglepte Netanjahu nyugodt reakciója: a miniszterelnök azt mondta neki, hogy Jeruzsálem kézben tartja a gázai helyzetet, és a Hamász esetleges akciója valószínűleg Ciszjordániából indul majd.

A titkos, 45 perces telefonbeszélgetés tartalmáról valós időben három magas rangú külföldi tisztségviselőt is tájékoztattak. A Hamász fenyegetéséről Ál Nahajan magától Szinvártól értesült, aki azért döntött a támadás mellett, mert 2023 közepétől – az izraeli miniszterelnök habozása miatt – nem haladtak előre az Izraellel folytatott fogolycsere-tárgyalások.

Eldarék szerint Szinvár több ízben megkérte a palesztinok magas rangú, a mérsékelt palesztin Fatah párthoz tartozó közvetítőjét, hogy figyelmeztesse az izraelieket a következményekre, ha nem haladnak a megállapodás ügyében.

„Mondd meg az izraelieknek, hogy ha nem lépnek előre, hatalmas meglepetést készítek nekik” – idézte Szinvárt a Háárec oknyomozó írása. „Mondd meg nekik, hogy számítsanak a földrengésre” – tette hozzá.

Egy másik alkalommal azt mondta a közvetítőnek, hogy „félelmetes hadműveletre” készül. A Fatah tisztviselője szoros kapcsolatban állt Ál Nahajan egyik tanácsadójával, és tájékoztatta is erről.

„Fel volt dúlva” – mondta az említett tanácsadó a Háárecnek.

„Világos volt számára, hogy az az akció, amelyről Szinvár beszélt, az egész Közel-Keletre hatással lehet, de félt közvetlenül jelenteni az információt a Sin Bétnek (az izraeli belbiztonsági szolgálatnak).

Másrészt még jobban félt attól, hogy ha nem tájékoztatja a Sin Bétet, az izraeliek azzal vádolhatják, hogy együttműködik Szinvárral. Valóban féltette az életét. Ezért úgy döntött, hogy továbbítja az üzenetet bin Zájednek.”

A lap szerint október 1-jén a Sin Bét vezetője, Ronen Bar ismét proaktív fellépést javasolt a Hamásszal szemben, beleértve a szervezet vezető tisztségviselőinek célzott likvidálását is, de Netanjahu nem hozott döntést. Azt mondta, hogy a szolgálat terjessze elő javaslatait, ő pedig átgondolja azokat. A sejkkel folytatott figyelmeztető beszélgetését nem említette meg.

A miniszterelnöki hivatal a lapnak küldött válaszában „teljes hazugságnak” nevezte a hosszú, számos beszámolón alapuló tényfeltáró riportot. „Netanjahu miniszterelnök a szóban forgó időszakban nem beszélt az Egyesült Arab Emírségek elnökével, és semmilyen figyelmeztetést nem kapott tőle” – közölték.

Az írás megjelenése után, kedd reggel több, az október 27-re kiírt parlamenti választásokon induló ellenzéki párt vezetője is megszólalt.

Egyre több jel mutat ugyanarra a következtetésre: Netanjahu vakon vezette Izraelt az október 7-i katasztrófába – írta az X-en Gadi Eisenkot, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) korábbi vezérkari főnöke,

a közvélemény-kutatások szerint legesélyesebbnek tartott Egyenesen (Jasar) nevű centrista párt vezetője.

„Netanjahu alkalmatlan és illegitim. A helye a börtönben van, az Izrael ellen elkövetett bűnei miatt” – írta szintén az X-en a baloldali-liberális Demokraták párt vezetője, Jaír Golan. Véget értek az »engem nem ébresztettek fel« történetek. Tudott róla. Figyelmeztették – tette hozzá.

„A közzétett jelentés, miszerint Netanjahut tíz nappal az október 7-i mészárlás előtt figyelmeztették Szinvár szándékaira, igaz. Netanjahut személyes és közvetlen felelősség terheli azért a kudarcért, amely több ezer izraeli halálához vezetett az ő hivatali ideje alatt” – írta az X-en közzétett bejegyzésében Naftali Bennett volt miniszterelnök, az Együtt (Bejahad) párt vezetője.