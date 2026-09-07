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A fenékküszöb építésének munkálatai az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Uniós szintű vitát válthat ki a paksi fenékküszöb befejezése

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Ausztria az Európai Unióhoz fordult a Duna paksi szakaszán végrehajtott fenékküszöb-építés miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányinfón. A kormányfő szavai szerint az osztrák fél kifogásolja a folyón végzett sürgősségi beavatkozást, amit a magyar kormány nem tart megalapozottnak.

Magyar Péter a tájékoztatón párhuzamot vont a paksi beruházás és a korábbi, Ausztriából származó azbesztszennyezési ügy között. Kifejtette: míg az azbesztes kő kárt okozott Magyarországon, a paksi fenékküszöb megépítése a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult haváriahelyzet elhárítását, az atomerőmű működését és a nukleáris biztonságot szolgálta – írja a vg.hu.

A beruházással kapcsolatban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem korábban jelzést adott arról, hogy a kritikus infrastruktúra védelme miatt a rendkívüli élet- és vagyonvédelmi intézkedések megelőzték a szokásos, nemzetközi és hazai környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásokat. Veszélyhelyzet esetén az uniós szabályozás lehetővé teszi, hogy a felmerült szakmai indokokat a rendkívüli beavatkozást követően, utólagosan igazolják az Európai Unió felé.

A miniszterelnök reagálásában kifejtette, nem tartja jó jelnek, hogy egy szomszédos állam nemzetközi eljárás alá vonja a magyarországi beavatkozást, miközben Magyarország a szennyező fizet elve alapján a felmérést követően hivatalos kárigényt nyújt majd be Ausztriának az azbesztszennyezés miatt.

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Kezdőlap    Külföld    Uniós szintű vitát válthat ki a paksi fenékküszöb befejezése

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