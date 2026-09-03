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Munkagép a Duna partja közelében Paksnál, jobbról az MVM Paksi Atomerõmû 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Paks után Mohácsnál is be kellett avatkozni az alacsony Duna miatt

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Veszélyben volt a pécsi hőerőmű és a mohácsi farostlemezgyár vízellátása a Duna alacsony vízállása miatt, ezért a mohácsi vízkiemelőnél ideiglenes megoldásokat kellett alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) közölte: az 1960-as években épült mohácsi vízkiemelőnél két szívócsővel ellátott szívóakna üzemel a Duna medrében, de az extrém alacsony vízállás – csakúgy, mint a paksi atomerőműnél – veszélyeztette a pécsi és mohácsi ipari létesítmények vízellátását – írja a hvg.hu összefoglalója.

A DRV szakemberei alternatív megoldást alkalmaztak. Ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, melyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltótömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Duna-vízszintnél is a létesítmények iparivíz-ellátását.

A fenékküszöb megépítése után a paksi blokkok újraindításával eközben immár újra teljes kapacitással termel a Paksi Atomerőmű. Ez annak köszönhető, hogy a Duna vízszintje elmozdult a kritikus mélypontról, így elegendő víz állt rendelkezésre az erőmű hűtéséhez. A 6 milliárd forintos gyors fenékküszöb-beruházására az aszályhelyzet miatti Duna-vízszintcsökkenés miatt volt szükség. Pár centi vízálláscsökkenésre voltunk attól, hogy az egész paksi atomerőművet le kelljen állítani, volt időszak, hogy csak egyetlen turbina működött.

(Nyitóképünkön a paksi fenékküszöb építése)

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