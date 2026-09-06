Libás képet posztolt Magyar Péter

Ahogy arról korábban beszámoltunk a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében jelezte: azt javasolja a kormánynak, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen minden, a védekezésben részt vevő munkást és szakembert tüntessenek ki és jutalmazzanak meg.

Munkájuk döntően hozzájárult ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása idején is folyamatosan működhessen.

A több mint hatmilliárd forintos beruházás keretében a paksi fenékküszöb építése augusztus közepén kezdődött a folyó érintett szakaszán a vízszint megemelése érdekében, miután a hónap elején kritikussá vált a helyzet. A kormányfő tájékoztatása szerint a rendkívüli alacsony vízállás miatt korábban komolyan felmerült a létesítmény teljes leállításának veszélye, jelenleg azonban valamennyi reaktor és turbina üzemszerűen működik.

Magyar Péter ezek után ment el a falunapra, ahonnan meghökkentő fotót tett közzé.

A „legyen tánc” kijelentést nem magyarázta el a kormányfő.