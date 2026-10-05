A Megafon támogatói szerkezetéről posztolt Magyar Péter

„Bebizonyosodott: Mészáros Lőrinc közpénzen felhizlalt cégei sok milliárd forinttal támogatták Orbán Viktor leggusztustalanabb propagandáját, a Megafont” – írta a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

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A Telexen hétfő reggel jelent meg a Direkt36 tényfeltáró cikke, amelyben belső dokumentumokra hivatkozva azt írták, hogy az ország leggazdagabb embereként számon tartott Mészáros Lőrinc érdekeltségei nagy összegeket utaltak a Megafon számára.

A dokumentumokból kiderül, hogy 2022 óta a V-Híd Zrt., az R-Kord Kft., és a Kontúr Csoport Kft. építőipari cégek legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont.