Begyűjtött hernyókért vadasparki belépő

Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a Pekingi Vadaspark: a kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget, a legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul.

A szeptember 28-án kezdődött versenyben eddig több mint kétezren vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,65 kilogramm volt.

A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.

A látogatók rövid eligazítást kapnak arról, hogyan ismerhetik fel az amerikai fehér medvelepke hernyóit, majd egyszer használatos kesztyűvel, műanyag dobozokkal és evőpálcikákkal indulnak hernyót gyűjteni a mintegy 223 hektáros parkban. A szervezők plakátokon hirdetnek harcot „az erdő falánk szörnyetege” ellen.

Az Észak-Amerikában őshonos lepkefaj Kínában jelentős kártevőnek számít. Hernyói több mint háromszáz növényfajt, köztük mezőgazdasági haszonnövényeket és gyümölcsfákat károsíthatnak.

A lepkefajnak Kínában évente három nemzedéke fejlődik ki. Pekingben az idei harmadik nemzedék hernyói most okozzák a legtöbb kárt a növényzetben – jelentette a kínai állami hírügynökség.