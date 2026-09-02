Szülés közben lobbant be a folyadék, az anyuka súlyos égési sérüléseket szenvedett

A szokatlan baleset mintegy két hete történt, amikor Prágában egy fiatalasszony császármetszéssel szült, és az orvosok megpróbálták megállítani a műtét közben megindult vérzést. A sebészeti műszertől azonban kigyulladt az a fertőtlenítő folyadék, amellyel az orvosok előzőleg bekenték a nőt. A 24 éves asszony másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testének mintegy 15 százalékán.

„Az esetről a sajtóból értesültünk, s ennek alapján foglalkozni fogunk vele” – mondta a televíziónak a szóvivő.

A balesetet a Bulovka kórház vezetése is vizsgálja. „Kórházunk igazgatósága azonnal megkezdte a sajnálatos ügy kivizsgálását, amelynek lezárása után megfelelő intézkedéseket foganatosítunk” – nyilatkozta Eva Stolejda Libigerová szóvivő a televíziónak.

A szóvivő szerint az anya állapota a baleset következtében nem igényelt bonyolult új beavatkozásokat, és jelenleg gyermekével együtt a kórház égési sérülésekkel foglalkozó osztályán ápolják.

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