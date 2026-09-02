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Nyitókép: Unsplash

Robbanás történt egy német pályaudvarnál, sérültek is vannak

Infostart / MTI

Egy ismeretlen tárgy robbant fel az augsburgi főpályaudvar egyik átjárójában, a német hatóságok közlekedési korlátozásokat vezettek be.

Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült – közölte szerdán a német rendőrség.

A bajor tartományi rendőrség tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, környékén pedig fennakadások vannak a közúti és a tömegközlekedésben.

A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.

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