ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.29
usd:
319.13
bux:
147671.74
2026. szeptember 2. szerda Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JUNE 16: Sean Lennon of The Claypool Lennon Delirium performs at TD Amp Ballantyne on June 16, 2026 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Jeff Hahne/Getty Images)
Nyitókép: Jeff Hahne, Getty Images

Megszületett John Lennon unokája – fotó

Infostart / MTI

Megszületett John Lennon első vér szerinti unokája. Az 1980-ban meggyilkolt ex-Beatle és a 93 éves Yoko Ono fia, Sean Ono Lennon 50 évesen lett apa. A zenész Instagram oldalán erősítette meg, hogy párja, Charlotte Kemp Muhl a napokban egészséges fiúgyermeknek adott életet. A kicsit Aureliusnak nevezték el.

A gyermek érkezéséről sejtések korábban is voltak, de a pár igyekezett titokban tartani a terhességet. Les Claypool, a Primus vezetője, egyben Sean Lennon zenésztársa a Claypool Lennon Deliirium projektben augusztus elején, a budapesti koncertjük kapcsán adott interjúban arról beszélt, hogy egy ideig nem fognak együtt turnézni, mert Seannak „családi ügyei” vannak.

Sean Ono Lennon és Charlotte Kemp Muhl régóta élnek együtt, közös zenekaruk is volt Ghost of the Saber Tooth Tiger néven. A pár kedd este osztotta meg az örömhírt a közösségi médiában, mellékelve egy fotót, amelyen a picit tartják karjukban. Sean ezt írta: „létrehoztunk egy Emberi Babot!” (a human bean szójáték a human beingre, amely emberi lényt jelent).

Aurelius John Lennon és Yoko Ono első unokája; Yoko korábbi kapcsolatából született lányának, Kyokónak két gyermeke van. John Lennon idősebb fiának, az 1963-ban született Julian Lennonnak nincs gyermeke (az ő édesanyja Cynthia Lennon). Aurelius megszületésének hírét éppen Julian posztolta kedden elsőként a közösségi médiában, de aztán törölte a bejegyzést, nyilván azért, mert öccse nem így képzelte el a bejelentést.

A New Yorkban élő Sean általában távol tartja magánéletét a reflektorfénytől. Aurelius születése kapcsán az amerikai Rolling Stone magazin most azt írta, hogy a közelmúltban arról beszélt, ő viseli a felelősséget édesapja, a Beatles és édesanyja öröksége felett. Még tavaly, a CBS Sunday Morning című műsorának vendégeként úgy fogalmazott: mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiatalabb generáció ne felejtse el a Beatles-t, Johnt és Yokót.

John Lennon fiatalabb fia, Sean Ono Lennon eddig három szólólemezt készített (Into the Sun - 1998; Friendly Fire - 2006; Asterisms - 2024). A párjával, Charlotte Kemp Muhl-lel közös Ghost of the Saber Tooth Tigerrel két albumot jelentetett meg, és három anyagot adott ki a Les Claypoollal (Primus) együtt működtetett Claypool Lennon Deliriummal.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) által megosztott bejegyzés

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megszületett John Lennon unokája – fotó

yoko ono

john lennon

unoka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fel kell készülni, ha belenyúl a kormány az Otthon Startba, 101 millió forintba is kerülhet egy 50 milliós hitel
Hitelszakértői figyelmeztetés

Fel kell készülni, ha belenyúl a kormány az Otthon Startba, 101 millió forintba is kerülhet egy 50 milliós hitel
Bizonytalanságot okozhat a még engedéllyel nem rendelkező lakásprojektekben, hogy a kiemelt beruházások építési engedélyeztetését átmenetileg felfüggesztették. Azok a vevők, akik az államilag támogatott Otthon Start hitellel számolva kötöttek előszerződést, különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a projekt csúszása alatt szigorodnak a program feltételei – mondta el az InfoRádióban Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.
Kiderült, honnan teremthetne forrást az egészségügyre és az oktatásra a Tisza-kormány

Kiderült, honnan teremthetne forrást az egészségügyre és az oktatásra a Tisza-kormány

A GDP 4,7 százaléka szabadítható fel átcsoportosítással a költésgvetésben a GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb elemzése szerint. Molnár László vezető kutató az InfoRádiónak azt mondta, hogy összességében 4000 milliárd forintot, az idei hiánynak körülbelül a kétharmadát lehetne megspórolni a jövő évi költségvetésben.
 

Forsthoffer Ágnes kommentelt Magyar Péter megfogalmazása alá

Magyar Péter: a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz

VIDEÓ
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.02. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább szedi áldozatait a kongói ebolajárvány

Tovább szedi áldozatait a kongói ebolajárvány

Meghaladta a háromezret az ebolajárvány halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban: a kormány adatai szerint 3007-en haltak meg, az igazolt fertőzöttek száma pedig 6186-ra emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a magyarok legújabb bevásárlási trükkje: péntek este indul a roham ezekért a slágertermékekért

Kiderült a magyarok legújabb bevásárlási trükkje: péntek este indul a roham ezekért a slágertermékekért

A friss termékek egyre nagyobb szerepet kapnak az online bevásárlásokban Magyarországon

BBC
Business Sport Travel Science
Iran attacks US targets in Middle East after four reportedly killed at wedding celebration

Iran attacks US targets in Middle East after four reportedly killed at wedding celebration

The Iranian Red Crescent says the deaths happened when shrapnel from a US missile hit a home where a celebration was taking place in southern Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 2. 09:55
Szülés közben lobbant be a folyadék, az anyuka súlyos égési sérüléseket szenvedett
2026. szeptember 2. 09:42
Ezrek emlékeztek meg Ratko Mladicról, miközben másokat meg feljelentettek ezért
×
×