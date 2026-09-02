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Nyitókép: Pixabay

Kizárják a közúti forgalomból ezeket a nagyobb teljesítményű rollereket

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Óriási a felháborodás Szlovákiában. Szeptember 1-jétől ugyanis tilos közúti forgalomban – így a kerékpárutakon is – használni azokat az elektromos rollereket, amelyek 25 kilométer/óránál nagyobb sebességre képesek, sőt az ülőhellyel felszerelt modellek sem vehetnek részt a forgalomban.

Az érintettek szerint az állam olyan eszközök használatát készül korlátozni, amelyeket ők teljesen legálisan vásároltak meg. Egyesek ráadásul több ezer eurót fizettek értük – írta a a szomszédos parameter.sk., melyet az economx.hu idézett.

A hirdetési portálokon mindezek hatására jelenleg rengeteg eladó elektromos roller található. A tulajdonosok egy része ráadásul diszkriminatívnak tartja a tiltást más járművek szabályozásához képest.

A szlovák belügyminisztérium szerint szeptember 1-jétől valójában sem a tulajdonjogot érintő beavatkozás, sem új korlátozás nem lép életbe ezen a területen.

„Az ilyen segédmotorral felszerelt rollerek használata a közúti forgalomban már évek óta tilos, vagyis illegális. Jelenleg ezt a tilalmat a közlekedési minisztérium járművek műszaki alkalmasságára vonatkozó előírásai szabályozzák. Szeptember 1-jétől azonban már a közúti közlekedésről szóló törvényben is szerepelni fog, és a megfelelő szankciókat is hozzárendelik” – közölte Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője.

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