Kizárják a közúti forgalomból ezeket a nagyobb teljesítményű rollereket

Az érintettek szerint az állam olyan eszközök használatát készül korlátozni, amelyeket ők teljesen legálisan vásároltak meg. Egyesek ráadásul több ezer eurót fizettek értük – írta a a szomszédos parameter.sk., melyet az economx.hu idézett.

A hirdetési portálokon mindezek hatására jelenleg rengeteg eladó elektromos roller található. A tulajdonosok egy része ráadásul diszkriminatívnak tartja a tiltást más járművek szabályozásához képest.

A szlovák belügyminisztérium szerint szeptember 1-jétől valójában sem a tulajdonjogot érintő beavatkozás, sem új korlátozás nem lép életbe ezen a területen.

„Az ilyen segédmotorral felszerelt rollerek használata a közúti forgalomban már évek óta tilos, vagyis illegális. Jelenleg ezt a tilalmat a közlekedési minisztérium járművek műszaki alkalmasságára vonatkozó előírásai szabályozzák. Szeptember 1-jétől azonban már a közúti közlekedésről szóló törvényben is szerepelni fog, és a megfelelő szankciókat is hozzárendelik” – közölte Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője.