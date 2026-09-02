Elképesztő alacsonyan repült át két repülő egy stadionnyi ember felett – videó

Megosztóra sikerült egy sokadik ránézésre is hajmeresztőnek tűnő mutatvány a dél-afrikai Fokvárosban – írja a Sky News híradása nyomán a 24.hu. Rögbimeccs volt szombaton a DHL stadionban, Dél-Afrika Új-Zélandot fogadta hazai pályán, de a meccs a laikusok számára nem erről maradt emlékezetes.

Ugyanis a mérkőzés kezdete előtt két, a résztvevő csapatok színeire, tehát feketére, illetve zöldre festett utasszállító repülőgépek döbbenetesen közel húztak át a stadion felett. Az egyik gépet a füstbombák érték is, és a Flightradar adatai szerint mindössze 12-14 méter választotta el az épület tetejétől.

A látványosságot a stadion tetejéről is videóra vették:

A két repülőt üzemeltető társaság, az Airlink szerint minden biztonsági előírást betartottak a manőver közben, a helyi légi forgalmi irányítás közreműködésével. Hozzátették azt is, hogy rendkívül magasan képzett személyzet tartózkodott a gépen, mindkettőn három tapasztalt pilótával.

Mindezzel együtt sokan nemtetszésüket fejezték ki, repülési szakemberek szerint felelőtlenség volt a mutatvány, ugyanis egy hirtelen szélirányváltozás akár tömegkatasztrófához is vezethetett volna.