Hatalmas tűz Londonban – videó

Tűz keletkezett Londonban, a Wembley futballstadion közelében.
A tűz nagy távolságból is látható, 125 tűzoltót vezényeltek ki a helyszínre, és leállították a londoni közlekedést – írja a BBC.
Több metrójárat közlekedése is szünetel, illetve több vonatszerelvény indulását törölték vagy elhalasztották.
A londoni közlekedés egyik szóvivője úgy fogalmazott: kapcsolatban állunk a londoni tűzoltósággal, hogyan tudjuk a személyzet és az utasok számára biztonságosan működtetni a közlekedést.
There's a large fire in North London / Brent area pic.twitter.com/HCV2gYqm0z— CaptainXeno (@CaptainXeno91) August 28, 2026