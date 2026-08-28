ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.18
usd:
314.73
bux:
150666.43
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűz, lángok.
Nyitókép: Pixabay

Hatalmas tűz Londonban – videó

Infostart

Óriási lángok csaptak fel a Wembley-nél Londonban, nagy távolságról is látható a tűz.

Tűz keletkezett Londonban, a Wembley futballstadion közelében.

A tűz nagy távolságból is látható, 125 tűzoltót vezényeltek ki a helyszínre, és leállították a londoni közlekedést – írja a BBC.

Több metrójárat közlekedése is szünetel, illetve több vonatszerelvény indulását törölték vagy elhalasztották.

A londoni közlekedés egyik szóvivője úgy fogalmazott: kapcsolatban állunk a londoni tűzoltósággal, hogyan tudjuk a személyzet és az utasok számára biztonságosan működtetni a közlekedést.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Hatalmas tűz Londonban – videó

videó

tűz

london

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész

Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész
Az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata a mai napig is sok kérdést vet fel, amelyekre a történészek sem mindig találnak egyértelmű válaszokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorban Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze, aki arról is beszélt, hogy a mohácsi csatavesztésre csak az utókor akasztotta rá a vész jelzőt.
Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter „aljas hazugságnak” nevezte pénteken, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére.
 

Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be

A Fidesz besúgóhálózattól tart, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.28. péntek, 18:00
Rusvai Miklós
víruskutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa átvegye a felelősséget a saját konvencionális védelméért, és vezető szerepet vállaljon Ukrajna támogatásában – jelentette ki Elbridge Colby, az amerikai védelmi tárca védelmi politikáért felelős államtitkára szerdán a brüsszeli NATO-központban. Élesben használta Kijev ellen Oroszország a korszerűsített, Iszkander-1000-es rakétát – jelentette az RBK. Az új, Iszkander-1000 kódnevű, 9M723-2-es jelzésű fegyver több fejlesztést is kapott: 550 kilométerre növelték a hatótávolságát, új indítórendszert és korszerűbb rakétahajtóművet is építettek a fegyverrendszerbe. Tegnap riasztották a Románia légterét védő NATO-kontingenst, mivel fennállt a veszélye, hogy ismeretlen légi objektumok belépnek az ország területére Ukrajna felől – közölte az UNN. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele

Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele

A Windows 11 számos olyan apró, de hasznos funkciót rejt, amelyekről a legtöbb felhasználó nem is tud.

BBC
Business Sport Travel Science
Number of people missing after Nepal flash floods jumps significantly to nearly 2,000

Number of people missing after Nepal flash floods jumps significantly to nearly 2,000

Nepal's disaster management service says that the number of missing has jumped from 572 to 1,924, including hundreds of foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 13:50
Budapestre jön az EU egyik kulcsszereplője – Magyar Péterrel találkozik
2026. augusztus 28. 13:25
Hároméves volt, amikor fejére került a korona – tragikus hír érkezett róla
×
×