Hatalmas tűz Londonban – videó

Tűz keletkezett Londonban, a Wembley futballstadion közelében.

A tűz nagy távolságból is látható, 125 tűzoltót vezényeltek ki a helyszínre, és leállították a londoni közlekedést – írja a BBC.

Több metrójárat közlekedése is szünetel, illetve több vonatszerelvény indulását törölték vagy elhalasztották.

A londoni közlekedés egyik szóvivője úgy fogalmazott: kapcsolatban állunk a londoni tűzoltósággal, hogyan tudjuk a személyzet és az utasok számára biztonságosan működtetni a közlekedést.