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Egy kisméretű helikopter, vagy girokopter a levegőben.
Nyitókép: Unsplash

Videóra vették, ahogy egy kisméretű helikopter drótkötélbe akad, majd lángolva becsapódik

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Az apró helikopter vezetője valószínűleg nem vette észre, hogy keresztbe ki vannak feszítve a drótkötelek, ezért ütközött beléjük. A balesetben a pilóta és utasa is meghalt.

Balesetet szenvedett egy kétszemélyes girokopter szerda délelőtt az olaszországi Campliccioli tónál – írja a La Stampa híradása nyomán a Telex.

A kis helikopter pilótája vélhetően nem vette észre, hogy egy drótkötél felé repül, végül bele is akadt a jármű. A girokopter a levegőben lángra kapott, és lezuhant, nem sokkal azután, hogy felszállt az Ossola-völgyben található Pieve Vergonte-i Megolo repülőtérről.

A közeli Antronapiana polgármestere a saját erkélyéről nézte végig a balesetet. Arról számolt be, hogy látta a girokoptert körözni a tó felett, majd hallotta a csattanást az ütközés pillanatában, és látta lezuhanni a lángoló szerkezetet.

A közösségi médiában egy videó is megjelent a tragédiáról, amit egy szemtanú rögzített. Ezen jól látható, ahogy a gép zavartalanul, egyenesen repül, majd beleakad a drótkötélbe. A girokopter az ütközés után azonnal kigyulladt, majd az égő roncs a hegyoldalra zuhant.

A videó megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk:

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