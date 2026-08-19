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Megtámadták Moszkvát

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Több, az orosz főváros felé haladó ellenséges eszközt is érzékelt az ország elhárítása, azt azonban nem tudni, hány ért végül célba.

Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint több ellenséges eszközt érzékeltek az orosz főváros felé haladni – írja a TASzSz orosz állami hírügynökség híradása nyomán a Portfolio.

A légvédelem legalább 10 ukrán drónt lőtt le a tájékoztatás szerint, amik Moszkva felé tartottak. Szergej Szobanyin főpolgármester közölte: „A Védelmi Minisztérium légvédelmi erői tíz újabb, Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A mentőszolgálatok munkatársai a becsapódás helyszínén dolgoznak, ahová a törmelék lehullott.”

A városvezető azt nem tette közzé, hogy az ellenséges eszközök hol csapódtak be, azt viszont kiemelte, hogy az esti órákban érzékelt eszközökkel együtt augusztus 18-án összesen 21 drónt szúrtak ki és semmisítettek meg, amik vélhetően Moszkvát célozták meg.

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