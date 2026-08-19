Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint több ellenséges eszközt érzékeltek az orosz főváros felé haladni – írja a TASzSz orosz állami hírügynökség híradása nyomán a Portfolio.

A légvédelem legalább 10 ukrán drónt lőtt le a tájékoztatás szerint, amik Moszkva felé tartottak. Szergej Szobanyin főpolgármester közölte: „A Védelmi Minisztérium légvédelmi erői tíz újabb, Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A mentőszolgálatok munkatársai a becsapódás helyszínén dolgoznak, ahová a törmelék lehullott.”

A városvezető azt nem tette közzé, hogy az ellenséges eszközök hol csapódtak be, azt viszont kiemelte, hogy az esti órákban érzékelt eszközökkel együtt augusztus 18-án összesen 21 drónt szúrtak ki és semmisítettek meg, amik vélhetően Moszkvát célozták meg.