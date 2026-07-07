Szergej Lipovoj vezérőrnagy, az orosz hadsereg tábornoka úgy látja, hogy a Nyugat hátat fordított Ukrajnának, és Kijev ereje kimerülőben van – írja az orosz TASzSz hírügynökség nyomán a Portfolio.

„Nem segítenek, hanem ölik Ukrajnát. Már tönkretették a gazdaságot, gyakorlatilag megsemmisítve az összes tartalékot és erőforrást, ami Ukrajna területén létezett. És ma az Ukrajna iránti érdeklődés fokozatosan csökken, mert látják, hogy Ukrajna már most is kimerülőben van mind az emberi, mind a gazdasági erőforrásokból” – nyilatkozta a katonai vezető a hírügynökségnek, hozzátéve, hogy

szerinte Európa már azon a véleményen van, hogy „Oroszországot nem lehet legyőzni”.

A vezérőrnagy azt is kiemelte, hogy véleménye szerint Európa valamilyen trükkre készül azzal, hogy tárgyalásokat emleget. Szerinte ez lényegében csak arra szolgálhat, hogy az EU vezetői megpróbáljanak fegyvereket felhalmozni, hogy később azzal lőjék az oroszokat.

Szergej Lipovoj beszélt Ukrajna államadósságáról is, ami meredeken nőtt a háború kezdete óta, ami az ország összeomlásához is vezethet. A mintegy 162 milliárd dollárra emelkedő ukrán hiány tekintélyes részével a szövetségesei felé tartozik, körülbelül 10 milliárd dollárral pedig az IMF-nek. Az oroszok számítása szerint mintegy 35 évig tarthat Kijevnek visszafizetni az adósságát.

Csakhogy az orosz gazdaság sincs csúcsformában, 2026 elején Moszkva már gazdasági visszaesést jelentett be.

Számos piaci szereplő került veszélybe a háború kezdete óta, legfőképpen a pénzügyi- és bankszektorban hangos a tiltakozás. Az oroszok gazdasági gondjai tetézi, hogy az ukránok kifejezetten a legfontosabb szektort, az energetikai létesítményeket lövik. A támadások miatt Moszkva már az exportkorlátozást fontolgatja, hogy biztosítani tudja a belső ellátást. A következmények miatt súlyos gondban van az orosz költségvetés is, elemzők szerint a nyugati szankciókkal kiegészülő hatások drámai károkat okoznak a Kremlnek – írja a gazdasági lap.