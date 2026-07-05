Hány nap múlva kell orvosi igazolás a munkahelyen? – ezen megy a nagy vita Németországban

A ma érvényben lévő nagyon engedékeny, még a koronavírus-járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha a munkavállaló betelfonál vagy ír egy e-mailt, hogy megbetegedett, és orvosi igazolásra csak a csak a betegállomány negyedik napjától van szükség, vagyis akkor, ha a betegség meghaladja a három napot. A kormány most ezen változtatna úgy, hogy a munkavállalóknak már a betegállományuk első napjáról orvosi igazolást kelljen benyújtaniuk a munkaadóiknak – írja a 24.hu a BBC alapján.

Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással, túl sok a betegszabadság a német cégeknél, a helyzet pedig tarthatatlan.

A tervet támogatja Merz kereszténydemokrata pártja (CDU) és a koalíciós partner szociáldemokraták (SPD).

A betegszabadságon töltött napok száma Németországban a legmagasabbak között van az EU-ban, egy munkavállaló egy év alatt átlagosan 18 napot van betegszabadságon.

Az orvosokat tömörítő szövetség (KBV) szerint az „őrület határát súrolja”, hogy a kormány ezreket kényszerítene arra, hogy menjenek el az orvosukhoz csak azért, hogy az kitöltsön nekik egy nyomtatványt. „Annak, aki köhög, vagy valamilyen emésztőrendszeri fertőzése van, annak az ágyban van a helye, nem egy orvosi váróban” – közölték.