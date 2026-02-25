ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda Géza
Az Aston Martin Lagonda brit sportautó-gyártó a tavalyi 5 százalék után idén jóval nagyobb, a munkaerő akár 20 százalékát is érintő létszámleépítést tervez – jelentette be a cég szerdán.
Nyitókép: Unsplash.com

Drasztikus lépés a legendás sportautó-gyártónál

Infostart / MTI

Az Aston Martin Lagonda brit sportautó-gyártó a tavalyi 5 százalék után idén jóval nagyobb, a munkaerő akár 20 százalékát is érintő létszámleépítést tervez – jelentette be a cég szerdán.

A vállalat a leépítések révén évi 40 millió font (1 font 434,13 forint) költséget takarít meg a tervek szerint, míg az intézkedéssel kapcsolatos kiadások mintegy 15 millió fonttal járnak.

A cég szerdai jelentése szerint az adózás előtti vesztesége 363,9 millió fontra nőtt tavaly a 2024. évi 289,1 millió fontról az amerikai vámemelések és a gyenge kereslet miatt.

A bevétel 21 százalékkal, 1,26 milliárd fontra esett, miközben a járműeladás 10 százalékkal, 5448-ra csökkent. A bruttó árrés 36,9 százalékról, 29,4 százalékra süllyedt, a korrigált EBITDA pedig több mint a felére, 108 millió fontra csökkent.

