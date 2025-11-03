Használt autót venne? Ezek a típusok verhetetlenek – toplista

Európában több mint háromszor annyi használt autó cserél évente gazdát, mint ahány új autót eladnak. Ezért is fontosak azok a felmérések, kutatások és szavazások, amelyek néhány évnyi használat után összegzik az egyes típusok jellemzőit, erősségeit és gyengéit.

A What Car? magazin mértékadó megbízhatósági felmérésének eredményeiről már többször beszámolt a vezess.hu, ahogy most is tették; ugyanis, mint kiemelik, a több tízezer tulajdonos valós tapasztalatán alapuló eredmények sokat segíthetnek a tájékozott autóvásárlásban.

A brit szerkesztőség a legjobb használt autók listáját kategóriánkénti bontásban közli, hogy a tapasztalatok szerint mely típusokkal járhatunk a legjobban, ha nem ragaszkodunk az újautó-szaghoz és a nullkilométeres futásteljesítményhez. A megbízhatóság és a szervizköltségek mellett a használat során érvényesülő erények:

a vezethetőség, a kényelem, a helykínálat, a szolgáltatások is szerepet játszottak a minősítésben.

Íme, a győztesek: