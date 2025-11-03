Használt autót venne? Ezek a típusok verhetetlenek – toplista

Európában több mint háromszor annyi használt autó cserél évente gazdát, mint ahány új autót eladnak. Ezért is fontosak azok a felmérések, kutatások és szavazások, amelyek néhány évnyi használat után összegzik az egyes típusok jellemzőit, erősségeit és gyengéit.
A What Car? magazin mértékadó megbízhatósági felmérésének eredményeiről már többször beszámolt a vezess.hu, ahogy most is tették; ugyanis, mint kiemelik, a több tízezer tulajdonos valós tapasztalatán alapuló eredmények sokat segíthetnek a tájékozott autóvásárlásban.
A brit szerkesztőség a legjobb használt autók listáját kategóriánkénti bontásban közli, hogy a tapasztalatok szerint mely típusokkal járhatunk a legjobban, ha nem ragaszkodunk az újautó-szaghoz és a nullkilométeres futásteljesítményhez. A megbízhatóság és a szervizköltségek mellett a használat során érvényesülő erények:
a vezethetőség, a kényelem, a helykínálat, a szolgáltatások is szerepet játszottak a minősítésben.
Íme, a győztesek:
- Legjobb használt ferdehátú: Toyota Corolla (2018- )
Alternatívák: legjobb ár-érték arány: Skoda Fabia (2015-2020), legjobb belső tér: BMW 1 (2019- )
-
Legjobb használt kisméretű SUV: Škoda Kamiq
Alternatívák: legjobb üzemben tartási költség: Toyota Yaris Cross (2020- ); legjobb belső tér: Range Rover Evoque (2019- )
-
Legjobb használt hétüléses: Peugeot 5008
Alternatívák: legjobb olcsó hétüléses: Dacia Jogger (2022- ); legjobb prémium hétüléses: BMW X7 (2019 - )
- Legjobb használt középkategóriás SUV: Hyundai Tucson (2020- )
Alternatívák: legjobb ár-érték arány: Citroën C5 Aircross (2019- ); legjobb belső tér: Volvo XC40 (2018- )
-
Legjobb használt elektromos SUV: Škoda Enyaq (2020- )
Alternatívák: legjobb alig használt: Smart #1 (2023- ); legjobb vezetési élmény: BMW iX3 (2021-2025)
- Legjobb használt prémium személyautó: Tesla Model 3 (2017- )
Alternatívák: legjobb vezetési élmény: BMW 4 Gran Coupé (2014-2022); legnagyobb luxus: Audi A8 (2017- )
-
Legjobb használt hibrid: Audi A3
Alternatívák: legpraktikusabb: Volkswagen Passat GTE (2016-2024); legjobb prémium: BMW X5 (2019-)
-
Legjobb használt kombi: Mercedes-Benz E-osztály (2016-2023)
Alternatívák: legjobb üzemben tartási költség: Toyota Corolla Touring Sports (2019- ); legjobb ár-érték arány: Škoda Octavia (2013-2020)
-
Legjobb használt sportautó: Toyota GR Yaris (2020- )
Alternatívák: legjobb kupé/kabrió: BMW 4 (2021- ); legjobb old school vezetési élmény: Mercedes-AMG C63 (2015-2021)
- Abszolút győztes: Škoda Enyaq